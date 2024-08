Bari-Ternana, le pagelle: al gol di Nasti risponde Pereiro

Termina 1-1 la sfida del San Nicola tra Bari e Ternana, gara di andata dei playout del campionato di Serie B 2023/24. Il gol dell'illusorio vantaggio dei Galletti arriva con Marco Nasti, reso vano dalla marcatura sul finale di partita di Gaston Pereiro.

Bari-Ternana, le pagelle

BARI

Pissardo 7: decisivo per tenere a galla la squadra, para un rigore e salva i suoi in svariate occasioni, specialmente nel primo tempo.

Pucino 6: inizio in sordina il suo, con la Ternana che attacca spesso dalle sue parti nelle prime fasi della gara. Cresce come i suoi compagni nel secondo tempo.

Di Cesare 6: gioca la solita partita di grande generosità, risulta però decisiva la sua deviazione in occasione del gol di Pereiro.

Vicari 6: gioca una gara solida e non commette particolari errori.

Ricci 7: il Bari crea i maggiori pericoli dalla sua parte, sforna anche un assist di pregevole fattura per il gol del vantaggio di Nasti.

Maiello 5: lento e spesso privo di iniziativa; è ancora lontano dalla sua condizione pre-infortunio.

Benali 6: inizia male la gara soprattutto sul piano fisico, cresce nella ripresa specialmente in fase di palleggio.

Bellomo 6: dal suo destro scaturiscono ottime occasioni, al contrario di molti suoi compagni cala col passare del tempo.

dal 66' Achik 5.5: il suo ingresso non crea grandi pericoli.

Acampora 4.5: perde molti palloni in mezzo al campo, non riesce mai ad entrare in partita e viene sostituito all'intervallo.

dal 45' Maita 7: il suo ingresso svolta la gara dei Galletti, imponente la sua presenza a centrocampo.

Sibilli 6.5: colpisce un palo nella prima azione della partita ed è l'anima offensiva della sua squadra per gran parte della partita.

dal 75' Kallon 5: non riesce a calarsi nella partita; impreciso e prevedibile.

Nasti 7: un altro gol a coronare un ottimo finale di stagione, ci mette grinta e buoni movimenti.

dal 75' Puscas 4: sbaglia tutte le scelte con il pallone tra i piedi, spreca un colpo di testa ravvicinato e perde il pallone che porta al pareggio della Ternana.

TERNANA

Iannarilli 6.5: salvato dal palo in avvio, risulta attento e sicuro negli interventi successivi.

Casasola 5.5: sbaglia un rigore nella prima parte della gara, gioca però una buona seconda parte di gara in entrambe le fasi.

Dalle Mura 6: ottimo primo tempo il suo, meno preciso e meno aiutato dai compagni nella seconda parte di gara.

Lucchesi 6: non sfigura in una prestazione sufficiente da parte di tutto il reparto arretrato.

dall'85' Zoia s.v.

Favasuli 6.5: una spina nel fianco per la difesa del Bari, meno lucido in fase difensiva.

Luperini 6: dà un buon contributo ad entrambe le fasi, prova anche un inserimento pericoloso nel finale.

Amatucci 6.5: dirige la manovra dei suoi con grande saggezza e accuratezza.

Faticanti 5.5: non riesce a contribuire come altri suoi compagni in mezzo al campo, viene sostituito dopo 15 minuti della ripresa.

dal 60' De Boer 6: positivo il suo ingresso, serve il pallone vincente per il tiro decisivo di Pereiro.

Carboni 6: il suo tiro al volo impegna Pissardo, si spegne col passare dei minuti.

dal 75' Raimondo s.v.

G. Pereiro 7.5: sigla il gol del pareggio, ma è pericoloso per tutto il corso della gara. Il migliore dei suoi.

dall'86' Dionisi s.v.

Distefano 6: lotta su molti palloni, non riesce però ad incidere in fase realizzativa.

dall'85' N'Guessan s.v.