Dove vedere Copa America 2024 streaming gratis e tv in chiaro: Rai, Mediaset, Sportitalia?

L'Argentina campione d'America e del Mondo vuole prendersi di nuovo il titolo: dopo la finale vinta tre anni fa al Maracanà, la banda di Scaloni vuole vincere di nuovo anche negli USA. Ecco dove vedere la Copa America 2024 in streaming e in diretta tv.

La Copa America 2024 è alle porte. L'Argentina di Lionel Scaloni è un'armata travolgente: la Copa America alzata nel 2021 con il Fideo Di Maria match winner al Maracanà col Brasile, poi la Finalissima contro l'Italia a Wembley, infine il Mondiale di Leo Messi sollevato in Qatar nel dicembre 2022. Il Brasile è senza Neymar, volato in Arabia e infortunatosi in una delle prima gare con il suo Al-Hilal, ma ha un super Vinicius non vuole soccombere di nuovo. La Colombia, il Cile, il Messico e l'Uruguay non sono più quelle di una volta, mentre gli USA proveranno a sfruttare il fattore campo per insidiare le due big del continente.

Copa America 2024, quando e dove si gioca

La Copa America 2024, in programma dal 20 giugno al 14 luglio, si disputerà negli Stati Uniti d'America. La finale del torneo sarà all'Hard Rock Stadium di Miami, dove peraltro si giocheranno anche alcune gare del Mondiale 2026 negli States.

Dove vedere Copa America 2024 diretta tv in chiaro e streaming gratis: Sportitalia o Mediaset?

Tutte le gare di Copa America, in programma tra giugno e luglio 2024 negli Stati Uniti, sarà interamente visibile in Italia su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Tutte le sfide saranno quindi visibili in diretta in chiaro, oltre che in streaming gratis sul canale del servizio.