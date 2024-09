Dove vedere Roma-Lazio playoff Primavera 1: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky?

resentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il derby capitolino, valevole per la semifinale playoff delcampionato Primavera 1, che si disputerà martedì 28 maggio alle ore 20.30 al "Viola Park". Arbitro della sfida, Andrea Calzavara di Varese.

Questa sera alle ore 20.30 al "Viola Park" di Bagno a Ripoli (Firenze) si disputerà il match Roma-Lazio, valevole per la semifinale del campionato Primavera 1, che ha visto in questa stagione i giallorossi classificarsi al secondo posto con 65, mentre i biancocelesti al quarto, con 59 punti, con quest'ultimi che nel turno preliminare hanno eliminato il Milan (per il miglior posizionamento in classifica), grazie al pareggio per 1-1.

Ricordiamo che l'incontro è in gara secca e in caso di pareggio, si disputerannno i tempi supplementari,; invece qualora la parità dovesse persistere, sarebbe la Roma a qualificarsi per la finale per via del miglior piazzamento durante la stagione regolare. La vincente dell'incontro, affronterà nella finale del 31 maggio (ore 20.39) il Sassuolo, che nella prima semifinale ha sconfitto a sorpresa, la favorita Inter con il risultato di 3-1.

Dal 2006 ad oggi sono 34 i precedenti del derby capitolino con la squadra biancoceleste in vantaggio per 13-11 e 10 pareggi; quest'ultimi si sono aggiudicati il derby d'andata giocato a Formello lo scorso 22 dicembre, con il risultato di 1-0 (rete di Gonzalez su rigore al 74'), mentre nel match di ritorno giocato al "Tre Fontane" il risultato finale è stato di 0-0.

L'arbitro della sfida sarà Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno (Monza Brianza) e Vittorio Consonni di Treviglio (Bergamo), Quarto Ufficiale Domenico Mirabella di Napoli.

Roma-Lazio Primavera 1, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Razumejevs; Keramitsis, Ivkovic, Chesti, Ienco; D'Alessio, Pisilli; Marazzotti, Pagano, Cherubini; Misitano. All. Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Kone, D'Agostini, Fernandes. All. Sanderra

Primavera 1, dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Il match Roma-Lazio, valevole per la semifinale playoff del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 20.30), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).