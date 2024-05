Grosseto-Livorno, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione e probabili formazioni del derby toscano valevole per la semifinale playoff del campionato di Serie D (girone E), che si disputerà domenica 12 maggio alle ore 17.30 allo stadio "Carlo Zecchini". Arbitro dell'incontro sarà Federico Muccignato di Pordenone.

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio "Carlo Zecchini" si disputerà il match Grosseto-Livorno valevole per la semifinale playoff del campionato di Serie D (girone E), che ha visto le due squadre chiudere rispettivamente al terzo e quarto posto con 63 e 59 punti.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate alla seconda giornata (17 settembre) in casa dei labronici con risultato finale di 1-1, stesso risultato nel ritorno in casa dei grossetani (14 gennaio). L'altro ed unico precedente giocato allo "Zecchini" risale allo scorso campionato, quando il 26 febbraio 2023 si è registrato sempre il pareggio con un gol ciascuno. L'arbitro della sfida sarà Federico Muccignato di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Rizzi di Barletta e Matteo Siracusano di Sulmona (L'Aquila).

Ricordiamo se al termine dei tempi regolamentari, qualora persistesse la parità, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari e poi l'accesso alla finale sarà determinato dal miglior piazzamento in classifica al termine della regular season (in questo caso il Grosseto).

Grosseto-Livorno, probabili formazioni

GROSSETO (3-4-3): Raffaelli; Saio, Davì, Russo; Aprili, Cretella, Sabelli, Macchi; Riccobono, Marzierli, Rinaldini. All. Bonuccelli.

LIVORNO (3-5-2): Biagini; Fancelli, Schiaroli, Savshak; Carcani, Nardi, Tanasa, Likaxhiu, Curcio; Giordani, Luis Henrique.

Dove vedere Grosseto-Livorno in tv e streaming

Il match di playoff tra Grosseto-Livorno, per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; se ci dovessero essere aggiornamenti a riguardo, vi faremo sapere. Per chi volesse avere aggiornamenti del derby, potrà seguire le pagine social ufficiali dei due club.

14 gennaio 2024, Grosseto-Livorno 1-1: gli highlights