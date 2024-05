L'Aquila-Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie D

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming L'Aquila-Sambenedettese, match valevole per la finale dei playoff del girone F del campionato di Serie D e in programma domenica 19 maggio alle ore 16 allo stadio "Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia"

Domenica 19 maggio, alle ore 16, allo stadio "Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia", si disputerà il match L'Aquila-Sambenedettese, valido per la finale dei playoff del girone F del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere L'Aquila-Sambenedettese in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Aquila arriva a giocarsi questa finale dopo aver eliminato nella semifinale playoff il Roma City pareggiando per 2-2 e in virtù della migliore posizione in classifica rispetto ai laziali, si è qualificata per questa finale. La Sambenedettese, invece, in semifinale ha eliminato l'Avezzano vincendo 1-2 in trasferta. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità, a passare il turno sarà la squadra meglio classificata a fine campionato.

L'Aquila-Sambenedettese sarà diretta da Maksym Frasynyak di Gallarate, coaudiuvato da Ivan Melnychuk di Bologna e Lorenzo Gatto di Collegno.

Dove vedere L'Aquila-Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match L'Aquila-Sambenedettese, valido per la finale dei playoff del girone F del campionato di Serie D, per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire questa semifinale dei playoff potrà farlo sulle pagine social ufficiali dei due club.