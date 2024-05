Liga spagnola, dove vedere Barcellona-Real Sociedad streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

La squadra di Xavi Hernandez sfida quella di Imanol Alguacil allo stadio Olimpico Lluis Companys. Ecco dove vedere il match Barcellona-Real Sociedad, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Liga spagnola, in programma lunedì 13 maggio alle ore 21:00.

Lunedì 13 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata di Liga, massimo campionato spagnolo, tra Barcellona-Real Sociedad. Le due compagini, guidate da Xavi e Imanol Alguacil, si sfideranno allo Stadio Olimpico Lluís Companys, noto precedentemente come Stadio di Montjuïc, un impianto sportivo polivalente di Barcellona, il secondo per grandezza dopo lo stadio Camp Nou.

Liga spagnola, Barcellona-Real Sociedad: come arrivano le due squadre

Il Barcellona si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del massimo campionato spagnolo. I blaugrana, infatti, hanno vinto per 4-2 in casa contro il Valencia ed hanno perso in trasferta per 4-2 contro il Girona. La Real Sociedad, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I biancoblu, infatti, hanno perso in trasferta per 0-1 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Las Palmas.

Liga spagnola, Barcellona-Real Sociedad streaming live e diretta TV

La partita Barcellona-Real Sociedad, valida per la trentacinquesima giornata di Liga spagnola, in programma lunedì 13 maggio alle ore 21:00, sarà visibile esclusivamente su DAZN in diretta streaming. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. La partita, quindi, non sarà visibile in chiaro e in diretta televisiva, né in diretta e in streaming sui canali Sky Sport. Attiva ora/abbonati ora a DAZN.