Milan-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Presentazione e probabili formazioni dell'amichevole di fine stagione tra rossoneri e giallorossi, che si disputerà a Perth (Australia) venerdì 31 maggio alle ore 13 italiane. Sono cinque le gare amichevoli, con che vede la squadra capitolina in vantaggio per 3-1 e un pareggio.

Oggi pomeriggio alle ore 13 italiane (le 19 locali) a Perth (Australia) si disputerà l'amichevole di fine stagione tra Milan-Roma, con le due squadre che hanno terminato il campionato di Serie A rispettivamente al secondo e sesto posto con 75 e 63 punti con annesse qualificazioni alla Champions League e all'Europa League.

In questa annata calcistica, i rossoneri hanno vinto le due partite di campionato per 2-1 (a Roma) e 3-1 (a Milano), mentre i giallorossi quelle di Europa League 1-0 al "Meazza" e 2-1 all'"Olimpico". Sono 199 i precedenti ufficiali tra le due squadre che vedono il "Diavolo" in netto vantaggio per 84-53 e 62 pareggi. Sono cinque le gare amichevoli, con prevalenza della Roma per 3-1 e un pareggio. L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2000, in occasione del ventennale di Canale 5, dove al "Meazza, la squadra capitolina vinse ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari.

Milan-Roma, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pobega, Florenzi, Jimenez; Giroud.

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Llorente, Huijsen, Smalling, N'Dicka; Bove, Aouar, Angelino; Baldanzi; Dybala, Abraham.

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

La sfida amichevole tra Milan-Roma, non è stata acquistata da nessun canale italiano, invece per quanto riguarda lo streaming, l'incontro di Perth sarà visibile sull'app ufficiale del Milan, ovvero app AC Milan e su RomaTv+, in entrambi i casi tramite registrazione.