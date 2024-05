Nocerina-Ischia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione del derby campano tra Nocerina-Ischia e valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie D (girone G), che si disputerà domenica 5 maggio alle ore 15, con il divieto di entrata per i tifosi ospiti. Arbitro dell'incontro sarà Maksym Frasynyak di Gallarate.

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio "San Francesco d'Assisi" di Nocera Inferiore (Salerno) si disputerà il derby campano Nocerina-Ischia (senza tifosi ospiti causa divieto), valevole per la 34.a giornata ed ultima giornata del campionato di Serie D (girone G), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al terzo e secondo posto con 59 e 60 punti e dunque molto importante per il posizionamento della griglia dei playoff, che avranno inizio domenica 12.

Nella gara d'andata giocata lo scorso 20 dicembre sull'isola, il risultato finale è stato di 1-1, mentre sono 16 i precedenti totali con l'Ischia in vantaggio per 6-4 e quattro pareggio. L'arbitro dell'incontro sarà Maksym Frasynyak di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Prestini di Pavia e Alessandro Liuzza di Milano.

Dove vedere Ischia-Nocerina in tv e streaming

Il match tra Nocerina-Ischia per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire l'importante sfida potrà seguire le pagine social ufficiali dei due club.

20 dicembre 2021, Ischia-Nocerina 1-1: gli highlights