Playoff Serie D: tutti i match in programma dei nove raggruppamenti

Tutti i match di semifinali playoff (in programma domenica 12 maggio) dei nove raggruppamenti di Serie D, che oggi ha terminato il campionato con i match dell'ultima giornata. Alcune le piazze storiche che disputeranno la post season: Piacenza, Ravenna, Livorno, Sambenedettese, Nocerina e La Fenice.

Oggi pomeriggio con gli incontri dell'ultima giornata, è terminato il campionato di Serie D che ha emesso i verdetti deninitivi dei nove gironi. Le nove squadre promosse in Serie C sono: Alcione, Caldiero Terme, Clodiense, Carpi, Pianese, Campobasso, Cavese, Team Altamura e Trapani, mentre gli altri club classificate dal secondo al quinto posto, parteciperanno ai playoff.

Il regolamento prevede che la seconda e la terza in classifica affronterà in casa domenica 12 maggio, rispettivamente la quarta e la quinta: in caso di parità al termine dei novanta minuti, saranno disputato i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva la squadra che gioca in casa. La finale è in programma domenica 19 maggio (con lo stesso regolamente della semifinale).

Alcune le piazze storiche che disputeranno la post season: Piacenza, Ravenna, Livorno, Sambenedettese, Nocerina e La Fenice (Reggina). Di seguito vi proponiamo tutte le sfide dei playoff.

Playoff Serie D, tutti match in programma

GIRONE A

Chisola-Ticino

Città di Varese-Vado

GIRONE B

Piacenza-Varesina

Pro Palazzolo-Desenzano

GIRONE C

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego

Treviso-Bassano

GIRONE D

Ravenna-Lentigione

Corticella-Victor San Marino

GIRONE E

Follonica Gavorrano-Tau

Grosseto-Livorno

GIRONE F

L'Aquila-Roma City

Sambenedettese-Avezzano

GIRONE H

Nocerina-Cassino

Romana-Ischia

GIRONE H

Martina-Casarano

Nardò-Fidelis Andria

GIRONE I

Siracusa-Città di Sant'Angelo

Vibonese-La Fenice