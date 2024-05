Primavera 1, Roma-Lazio: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il derby capitolino, valevole per la 32.a gioranta del campionato Primavera 1, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 16. In classifica le due squadre sono rispettivamente al 2° e 4° posto con 60 e 54 punti.

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Tre Fontane" si disputerà il match Roma-Lazio, valevole per la 32.a giornata del campionato Primavera 1, che vede in classifica rispettivamente al 2° e 4° posto con 60 e 54 punti.

Dal 2006 ad oggi sono 33 i precedenti con i biancocelesti avanti per 13-11 e 9 pareggi; quest'ultimi si sono aggiudicati il derby d'andata giocato a Formello lo scorso 22 dicembre, con il risultato di 1-0 (rete di Gonzalez su rigore al 74'). L'arbitro della sfida sarà Lorenzo Maccarini di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Roberto Allocco di Alba - Bra e Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Primavera 1, dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Il match Roma-Lazio, valevole per il campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

22 dicembre 2023, Lazio-Roma 1-0 Primavera 1: gli highlights