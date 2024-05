Serie A, probabili formazioni Empoli-Roma: le scelte di Nicola e De Rossi

Le probabili formazioni del match Empoli-Roma, in programma domenica 26 maggio alle ore 20:45, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Nicola e De Rossi.

Domenica 26 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A tra Empoli-Roma. Le due compagini, guidate da Davide Nicola e Daniele De Rossi, si sfideranno allo stadio Carlo Castellani, casa del club toscano.

Serie A, Empoli-Roma: come arrivano le due squadre

L'Empoli, alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza, si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro la Lazio di Igor Tudor ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro l'Udinese di Cannavaro. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I giallorossi, infatti, hanno perso al Gewiss Stadium per 2-1 contro l'Atalanta ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Genoa, grazie alla rete realizzata da Lukaku.

Serie A, probabili formazioni Empoli-Roma

EMPOLI (3-5-2) - Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Cerri. Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: De Rossi.