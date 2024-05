Serie B, probabili formazioni Bari-Brescia: le scelte di Giampaolo e Maran

Le probabili formazioni del match Bari-Brescia, in programma venerdì 10 maggio alle ore 20.30, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Giampaolo e Maran.

Venerdì 10 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Brescia. Le due compagini, guidate da Federico Giampaolo e Rolando Maran, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari, casa del club biancorosso.

Serie B, Bari-Brescia: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Parma di Fabio Pecchia, già promosso in Serie A, ed hanno pareggiato anche in trasferta per 1-1 contro il Cittadella. Il Brescia, invece, che disputerà i playoff di categoria, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite in cadetteria. I lombardi, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro la FeralpiSalò ed hanno vinto in casa per 4-1 contro il Lecco.

Serie B, le probabili formazioni di Bari-Brescia

Le probabili formazioni del match di Serie B Bari-Brescia, valido per la trentottesima ed ultima giornata di campionato, in programma venerdì 10 maggio. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Federico Giampaolo e Rolando Maran.

BARI (4-3-1-2) - Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Luic; Acampora; Sibilli, Nasti. Allenatore: Federico Giampaolo.

BRESCIA (4-3-2-1) - Avella; Jallow, Cistana, Papetti, Dickmann; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini. Allenatore: Rolando Maran.