Serie D, la graduatoria per gli eventuali ripescaggi nel campionato di Serie C

Dopo le finali playoff dei nove raggruppamenti del campionato di Serie D, è stata stilata la classifica dei ripescaggi, divisa in due parti: la prima, delle squadre vincitrici e la seconda, di quelle seconde classificate (perdenti delle finali), con il Siracusa davanti a tutti.

Domenica 12 maggio si sono disputate le finali playoff dei nove raggruppamenti campionato di Serie D, con le quali si è ufficializzato la graduatoria di ripescaggio per eventuali posti utili per il campionato di Serie C. Sono state stilate due classifiche: la prima, delle squadre vincitrici e la seconda, di quelle seconde classificate (perdenti delle finali).

In questo momento il Siracusa è la prima squadra che avrebbe più possibilità di essere ripescata, seguita da Ravenna e l'Aquila, anche se è difficile fare previsioni sui posti disponibili in terza serie. Comunque per altre le possibilità di essere promosse appare alquanto complicato.

Ricordiamo che non risulta l'attribuzione di bonus allo stato attuale, in quanto le squadre vincenti non erano presenti nell'ultimo aggiornamento della graduatoria "Giovani D Valore" nelle posizioni utili per ottenere il bonus di + 0,10 in caso di primo posto, e + 0,5 in caso di secondo e terzo posto in graduatoria.

Vincenti play-off Serie D: graduatoria ripescaggi

Siracusa 2,38

Ravenna 2,06

L'Aquila 2

Nardò 1,91

Grosseto 1,85

Desenzano 1,81

Romana 1,79

Vado 1,71

Campodarsego 1,50

Perdenti play-off Serie D: graduatoria ripescaggi

Martina 1,94

Reggina 1,91

Chisola 1,89

Corticella 1,78

Varesina 1,78

Sambenedettese 1,70

Tau Altopascio 1,70

Cassino 1,70

Bassano 1,58