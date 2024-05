Trapani-Cavese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Poule Scudetto Serie D

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio "Provinciale" si disputerà il match Trapani-Cavese, valevole per la terza giornata della Poule Scudetto (girone C) del campionato di Serie D; nella prime due partite le due squadre hanno sconfitto il Team Altamura rispettivamente per 3-0 e 1-0, con i padroni casa che con un pareggio vincerebbe il mini raggruppamento. Alle semifinali passerano le tre vincitrici dei gironi e la migliore seconda.

Sono undici i precedenti in terra siciliana con il Trapani avanti per 5-1 e cinque pareggi; l'ultima sfida è proprio l'unica vinta dai campani, risalente al campionato di Serie D (26 settembre 2021), terminata per 1-0 con rete di Kosovan al 23'. L'arbitro dell'incontro sarà Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Ares Beggiato di Schio (Vicenza) e Fabrizio Cozza di Paola (Cosenza).

Trapani-Cavese, probabili formazioni

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Cristini, Guerriero; Crimi, Acquadro; Sartore, Balla, Convitto; Cocco.

CAVESE (3-5-2): Barone; Troest, Magri, Megna; Tropea, Lops, Urso, Zenelaj, Derosa; Felleca, Di Piazza.

Dove vedere Trapani-Cavese in tv e streaming

Il match di playoff tra Trapani-Cavese (calcio d'inizio ore 16), sarà visibile in diretta sulla emittente Voci Metelliane di Cava de Tirreni, compreso la pagina Facebook. L'incontro si potà seguire anche in differita, nella stessa serata, sui canali delle emittenti televisive Telesud Trapani (ore 20) e La Tr3 (ore 20,15), rispettivamente ai canali numero 87 e 83 del digitale terrestre (anche sulle pagine Facebook), compresi gli streaming sui siti telesudweb.it e latr3.it.