Vibonese-Reggio Calabria, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie D

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming Vibonese-Reggio Calabria, match valevole per la semifinale dei playoff del girone I del campionato di Serie D e in programma domenica 12 maggio alle ore 16 allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia

Domenica 12 maggio, alle ore 16, allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, si disputerà il match Vibonese-Reggio Calabria, valido per la semifinale dei playoff del girone I del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Vibonese-Reggio Calabria in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Vibonese ha concluso la stagione regolare classificandosi al 3° posto con 72 punti (22 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce da due vittorie consecutive contro Portici (0-1) e Licata (4-2). Il Reggio Calabria, invece, ha finito la propria stagione al 4° posto con 65 punti (19 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro l'Igea Virtus (1-1). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità, a passare il turno sarà la squadra meglio classificata a fine campionato.

Vibonese-Reggio Calabria sarà diretta da Andrea Bortolussi di Nichelino, coaudiuvato da Giulio Pancani di Roma 1 e Riccardo Liotta di San Dona' di Piave.

Dove vedere Vibonese-Reggio Calabria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Vibonese-Reggio Calabria, valido per la semifinale dei playoff del girone I del campionato di Serie D, per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire questa semifinale dei playoff potrà farlo sulle pagine social ufficiali dei due club.