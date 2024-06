Capocannoniere e scudetto, un connubio per niente scontato: nella maggior parte dei casi non si verifica

In quest'articolo speciale ci focalizziamo sul rapporto tra capocannonieri della Serie A e squadre che hanno vinto lo scudetto. L'esito del nostro studio dimostrerà che tale relazione non è affatto scontata, anzi, spesso non si realizza affatto. Vi lasciamo all'analisi dei numeri.

Oggi vi proponiamo una riflessione, nient'affatto lunga ma ugualmente dettagliata, di quanto siano legati o meno il palcoscenico del capocannoniere della Serie A con quello della squadra che, nella stessa stagione, si aggiudica lo scudetto.

“Avere il centravanti più bravo è spesso sintomo di successi”. “Disporre di un ottimo portiere e di un bomber fortissimo vale oltre mezza squadra”. Si leggono e si pronunciano spesso frasi del genere, quando parliamo di calcio, ma non sempre si realizza tale connubio nella realtà. Anzi, è abbastanza raro.

Capocannoniere e scudetto: i numeri di questa relazione

Prima di iniziare l’esposizione della nostra analisi in merito, ricordiamo che i campionati 1943/1944 e 1944/1945 non si giocarono a causa della Seconda Guerra Mondiale, e che quello 1945/1946 non viene considerato, perché disputato suddiviso in diverse zone geografiche e differenti fasi della competizione.

Ma veniamo subito ai numeri. Soltanto in 29 occasioni su 92 campionati a girone unico disputati dal 1929/1930, la squadra che ha vinto lo scudetto, in Italia, ha potuto contare sul capocannoniere della Serie A. Parliamo del 31,52% dei casi.

Allo stesso modo, nel dopoguerra, tale corrispondenza si è verificata soltanto 23 volte su 77 campionati: con una percentuale del 29,87%.

Tale percentuale è scesa ancora negli ultimi anni: dal 1992, del dopo Milan con Marco Van Basten, a Lautaro Martinez in questa stagione, solo 5 volte lo scudetto lo ha vinto la squadra con il capocannoniere della Serie A. Il 15,62% dei casi. E questo grazie alle ultime due stagioni, in cui Napoli ed Inter, con Osimhen e Lautaro, appunto, hanno rialzato e di molto la media. Prima del napoletano e dell’interista 13 anni di vuoto: tutte squadre scudettate senza il bomber più prolifico del torneo.

Il tutto perché negli ultimi tempi (escludendo le ultime due stagioni) è stata vita dura per gli attaccanti delle squadre Campioni d’Italia. Un esempio? La Juventus recente, quella dei nove scudetti di fila, mai poté schierare un capocannoniere e quando Cristiano Ronaldo primeggiò in questa speciale classifica, proprio allora i bianconeri interruppero la loro sequenza di successi a vantaggio dell’Inter.

Addirittura, nel 1972/1973 ci furono 3 capocannonieri a pari merito (di Bologna, Torino e Milan), ma lo scudetto lo vinse una squadra diversa: la Juventus di Čestmír Vycpálek. Ci riferiamo a Giuseppe Savoldi, Paolino Pulici e Gianni Rivera.

Ad un grande campione, come il compianto Gigi Riva, ci vollero 3 anni da capocannoniere per riuscire a vincere uno scudetto.

Nel 1995/1996 addirittura uno dei due capocannonieri, Igor Protti (a pari merito con Beppe Signori), retrocesse con il suo Bari.

I record tra i bomber della nostra storia

Il record del maggior numero di reti segnate in un campionato è detenuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile (36), seguiti da Gunnar Nordahl (35). In tutti e tre i casi in campionati da 20 squadre e con la Juventus che vinse il titolo senza, appunto, il capocannoniere in rosa. Lo svedese del Milan vinse la classifica cannonieri per 5 volte (un primato ancora da battere).

Nei campionati a 16 squadre troviamo i capocannonieri meno prolifici della storia: Pierino Prati, Roberto Pruzzo e Diego Armando Maradona (tutti e 3 con 15 reti).

I capocannonieri di Serie A parlano, oltre che italiano per 72 volte, argentino (per 12 volte) e svedese (per 7 volte).

Il Milan è la squadra con più capocannonieri (17), seguita dall’Inter (con 14) e dalla Juventus (con 13).

Vi lasciamo con uno schema riassuntivo della situazione dal dopoguerra ad oggi.