Euro 2024 e Copa America, quali squadre e giocatori di Serie A registrano il maggior minutaggio? Inter in testa, Maignan e Hernandez i calciatori più impiegati

Terminati l'Europeo di Germania e la Copa America, ci si interroga sul ruolo della Serie A all'interno delle due competizioni: lo studio della nostra redazione fa luce sulle squadre e sui calciatori del nostro campionato che hanno avuto un ruolo di rilievo in base ai minuti giocati durante i due tornei. Ecco cosa dicono i dati.

L'Europeo di Germania si é concluso con la vittoria della Spagna, mentre in Copa America ad alzare al cielo il trofeo é stata l'Argentina di Leo Messi. Durante le due competizioni gli appassionati hanno visto in azione i talenti del calcio internazionale e i giocatori del nostro campionato, che il 17 agosto daranno il via a una nuova stagione. Ma quali calciatori di Serie A sono stati maggiormente impiegati dalle proprie Nazionali durante i due tornei? Dai dati relativi al minutaggio consultati su "Transfermarkt", emerge che la squadra di Serie A con il maggior numero di minuti giocati é l'Inter, con i suoi 4227 minuti in campo e i suoi 15 rappresentanti, mentre i calciatori di Serie A piú schierati di entrambe le competizioni risultano due imprescindibili del Milan: Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi a quota 570 minuti giocati nella Francia di Deschamps.

Europei e Copa America, la top 10 dei calciatori di Serie A che hanno giocato di piú: due posti del podio per il Milan, l'altro spetta all'Inter

Nella nostra speciale top 10 dei calciatori di Serie A che hanno speso piu' tempo in campo durante Europeo e Copa America, due dei tre gradini del podio sono occupati dal Milan: primato assoluto per i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez con 570 minuti giocati, mentre Reijnders si posiziona al terzo posto grazie ai 498 minuti in campo con la maglia della Nazionale olandese. L'argento, invece, spetta all'Inter, in particolare a De Vrij, che durante Euro 2024 con gli Orange ha totalizzato 540 minuti. Spazio anche al Bologna e a Lobotka del Napoli. Ecco di seguito i dieci protagonisti del nostro campionato che hanno registrato il piu' alto minutaggio nel proprio torneo:

Giocatore Squadra Minuti Giocati Maignan Milan 570 Hernandez Milan 570 De Vrij Inter 540 Reijnders Milan 498 Sommer Inter 480 Aebischer Bologna 478 Freuler Bologna 459 Dumfries Inter 450 Ndoye Bologna 412 Lobotka Napoli 390

Euro 2024 e Copa America, il minutaggio delle squadre di Serie A: in vetta Inter, Milan e Bologna

E quali squadre di Serie A, invece, hanno avuto un ruolo piú centrale nelle due recenti competizioni? Stando ai minuti giocati dai giocatori d'appartenenza, a stagliarsi al primo posto é l'Inter con 4227 minuti totali, di cui 540 giocati da Stefan De Vrij nell'Olanda. Segue il Milan, con 2470 minuti complessivi e i 570 giocati da Maignan e Theo Hernandez nella Francia, poi il Bologna, con 2400 minuti complessivi in campo e Aebischer come il piu' schierato dei rossoblu', con 478 minuti giocati nella Svizzera. Di seguito la panoramica completa di tutte le squadre di Serie A e il relativo minutaggio durante Euro 2024 e Copa America:

Squadra Minuti Giocati Giocatore piú impiegato Minuti giocatore Inter 4227 De Vrij 540 Milan 2470 Maignan - Hernandez 570 Bologna 2400 Aebischer 478 Juventus 2276 Rabiot 374 Napoli 1807 Lobotka 390 Roma 1375 Lukaku 360 Parma 740 Y. Osorio 360 Verona 711 Duda 321 Torino 682 Ilic 202 Atalanta 656 Djimsiti 270 Fiorentina 570 Milenkovic 270 Lecce 465 Ramadani 365 Genoa 451 Vasquez 270 Udinese 443 Bijol 390 Empoli 309 Marin 305 Cagliari 297 Lapadula 194 Lazio 260 Hysaj 180 Sassuolo 247 Bajrami 247 Salernitana 32 Gyomber 32 Monza 13 Valentin Carboni 13

L'analisi e' stata condotta prendendo in considerazione giocatori e relative squadre d'appartenenza al momento dell'inizio delle due competizioni. Lo studio non tiene conto delle operazioni di calciomercato successive a Euro 2024 e Copa America.