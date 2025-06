Scadenza di contratto nel 2025, quali i calciatori con piú minuti giocati? Anguissa in vetta, ecco la top 10 e i grandi esclusi

Per molti giocatori del nostro campionato si avvicina lentamente la data di scadenza del proprio contratto: giugno 2025. Nell'attesa di trovare un accordo con il proprio club o di firmare altrove, quali di loro hanno finora trascorso piú tempo in campo piuttosto che in panchina? Lo studio della nostra redazione si é concentrato sulla percentuale di minuti giocati dai calciatori in scadenza nel 2025 stilando la top 10 della Serie A.

Sono tanti i calciatori di Serie A con scadenza di contratto fissata a giugno 2025, chiamati a valutare tutte le future offerte di calciomercato e la possibilitá, invece, di rinnovare con il proprio club d'appartenza. Gli allenatori tendono a lasciare spazio a chi, ancora, non ha le idee chiare sulla propria permanenza? E chi di loro, attualmente, ha giocato di piú in questa prima parte di stagione? Con l'aiuto dei dati del portale "Transfermarkt", abbiamo selezionato dai 44 nomi in scadenza nel 2025 i dieci giocatori che registrano la percentuale piú alta di minuti giocati tra Serie A e altre competizioni (Champions League per Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna, Europa League per Roma e Lazio, ecc). Dai risultati, é possibile ricavare subito il podio: il primo ad aver macinato finora piú minuti é il centrocampista del Napoli Frank Anguissa grazie ad una percentuale del 95.4%; segue il difensore della Dea Djimsiti con l'81%, terzo il giocatore dell'Empoli Ismajli con l'80%.

Calciatori in scadenza nel 2025 con piú minuti in campo: ecco la top 10 della Serie A

Addentrandoci ulteriormente nel tempo speso in campo da ciascun calciatore di Serie A in scadenza nel 2025, abbiamo preso in considerazione quei profili che registrano una percentuale di minuti giocati uguale o superiore al 50%. Tra questi, rientrano i tre interisti Darmian (60%), Dumfries (50%) e Acerbi (52%), i quattro giocatori a disposizione di Gasperini Djimsiti (81%), Zappacosta (68.5%), Pasalic (62.4%) e Kolasinac (56%), Meret (69.3%) e Anguissa (95.4) del Napoli, l'estremo difensore della Viola De Gea (68.5%). Si aggiungono i biancocelesti Marusic (65.8%) e Vecino (52%), il granata Linetty (68.2%), Ismajli dell'Empoli (80%), il portiere del Bologna Skorupski (64.7%) e il centrocampista dell'Hellas Verona Duda (64%).



Percentuali leggermente sotto la metá quelle di De Vrij (49.4%), Thauvin (49.4%) e Biraghi (48.2%), mentre i grandi esclusi di questa lista risultano Pedro (43%), Dybala (41%), tra i giocatori che vedono il proprio minutaggio fortemente condizionato dagli infortuni, esattamente come Davide Calabria (15%), poi Zalewski (38.4%), El Shaaarawy (35%), Danilo (28%), Cuadrado (15%), Paredes (14.4%) e i due nerazzurri Arnautovic (12.4%) e Correa (8.3%). Percentuali drasticamente piú basse per Juan Jesus (5.8%), Hummels (4.4%), Toloi (7.4%), Jovic (5%) e Hysaj (1%).

Di seguito la top 10 dei calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2025 con la piú alta percentuale di minuti giocati tra campionato e coppe fino ad oggi: