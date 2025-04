Coppie d'attacco Serie A, ultimi dieci anni: la vetta é di Napoli e Lazio, Juve, Inter e Milan fuori dalla top 3

Quale squadra del nostro campionato, nell'ultimo decennio, ha vantato la miglior coppia gol? Quale duetto ha prodotto insieme il maggior numero di reti, rivelandosi l'accoppiata vincente? La nostra redazione ha effettuato un'analisi delle ultime 10 stagioni del campionato per scoprirlo. Ecco cosa é emerso dai risultati.

Con il suo cinismo sotto porta, un grande attaccante é in grado di mettersi sulle spalle un'intera squadra, ma un grande attaccante affiancato dal complice giusto possono diventare una macchina da gol perfetta. Nell'attuale stagione di Serie A la coppia d'attacco piú profilica di questa stagione di Serie A risulta quella tutta atalantina composta da Retegui, primo della classifica marcatori, e Lookman, che insieme hanno prodotto ben 36 reti. Sono invece 26 i gol realizzati dal duo nerazzurro Thuram-Lautaro, mentre al terzo posto, a quota 23 gol, ci sono Kean, protagonista di una stagione strepitosa e secondo della classifica marcatori, e Gudmundsson.

Estendendo lo sguardo agli ultimi dieci anni di Serie A, quale squadra vanta le migliori coppie gol? Quale duo della massima serie detiene il maggior numero di reti segnate? I risultati emersi dallo studio condotto dalla nostra redazione vedono il Napoli al primo e al secondo posto della classifica generale, la Lazio al terzo; le blasonate Inter e Juventus risultano escluse dal podio, il Milan, invece, é fuori dalla top 10.

Serie A, le coppie gol piú prolifiche dell'ultimo decennio: primato Higuan-Insigne con 48 reti, seguono Mertens-Insigne e Immobile-Caicedo

Dalla nostra particolare analisi, le tre big Inter, Milan e Juventus risultano fuori dai primi tre posti. Infatti, sono le coppie gol di Napoli e Lazio ad aver segnato di piú di tutte. Nello specifico, il primo posto spetta al duo partenopeo Higuain-Insigne, che nella stagione 2015-2026 hanno segnato un totale complessivo di 48 reti: 36 l'argentino, capocannoniere della stagione, 12 siglati da Lorenzo Insigne. Secondo posto ancora per gli azzurri: 46 reti totali, 28 firmate dal belga, 18 nuovamente da Insigne. Immobile e Caicedo, invece, trascinano la Lazio al terzo posto grazie ai 45 gol segnati nel 2019-2020, 36 dall'ex bomber biancoceleste, vincitore del premio "Scarpa d'Oro" nella stessa annata, 9 da Caicedo.



Di seguito la top 10 delle coppie d'attacco piú profiliche della Serie A nell'arco degli ultimi 10 anni:

Stagione Squadra Coppia d'attacco Totale Gol 2015-2016 Napoli Higuain-Insigne 48 2016-2017 Napoli Mertens-Insigne 46 2019-2020 Lazio Immobile-Caicedo 45 2016-2017 Roma Dzeko-Salah 44 2019-2020 Juventus Ronaldo-Dybala 42 2020-2021 Inter Lukaku-Lautaro Martinez 41 2017-2018 Lazio Immobile-Savic 41 2020-2021 Juventus Ronaldo-Morata 40 2017-2018 Inter Icardi-Perisic 40 2016-2017 Lazio Immobile-Baldé 39

Non che Inter e Juventus non vantino numeri importanti: la Vecchia Signora occupa quinto e ottavo posto della classifica grazie alle 42 reti firmate Ronaldo-Dybala nella stagione 2019-2020, annata in cui la Juve vinse lo scudetto, e alle 40 siglate dal portoghese insieme ad Alvaro Morata nel 2020-2021. I nerazzurri, invece, si prendono la sesta posizione grazie alla "Lula", miglior duo d'attacco nel 2020-2021 grazie ai 41 gol segnati, e anche il nono posto, questa volta con l'accoppiata Icardi-Perisic, che nell'annata 2017-2018 hanno prodotto insieme 40 reti: per un solo gol in meno rimasero dietro alla miglior coppia, ovvero Immobile-Savic.



A proposito di Lazio, il nome del club appare ben tre volte nella nostra top 10, e in tutte e tre le volte c'é lo zampino di Ciro Immobile: inarrestabile l'ex attaccante dei biancocelesti, che ha realizzato 45 reti con la collaborazione di Felipe Caicedo nel 2019-2020, 41 con l'aiuto di Milinkovic Savic e 39 con Keita Baldé nel 2016-2017. Anche la Roma entra in top 10: i capitolini si piazzano in quarta posizione grazie alle 44 reti del duo Dzeko-Salah nella stagione 2016-2017.