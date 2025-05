Intervista esclusiva a Ciccio Baiano: “Napoli, Conte ha fatto un miracolo sportivo! La Fiorentina si gioca tutto in poche gare. Ho fiducia nell’Empoli, il Parma di Chivu…”

Ciccio Baiano è stato protagonista di una chiacchierata con noi, nella quale ha analizzato i meriti di Antonio Conte al Napoli, le difficoltà che attendono la Fiorentina nelle prossime partite e ha detto la sua anche sulla lotta salvezza, andando a toccare diversi argomenti che riguardano alcune delle sue ex squadre.

Nelle ultime ore abbiamo raggiunto, in esclusiva, Francesco Baiano, detto Ciccio. L’ex attaccante di Fiorentina, Empoli, Parma e Napoli, ed oggi allenatore del Poggibonsi in Serie D, ha analizzato il momento delle sue principali ex squadre.

Baiano è famoso per aver fatto parte da protagonista, all’inizio degli anni 90, del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman e per aver formato poco più tardi una coppia d’attacco formidabile con Batistuta, alla Fiorentina.

Salve Francesco Baiano. La Fiorentina si gioca nelle prossime ore una fetta importante di stagione nella semifinale di ritorno di Conference League. Che partita ti aspetti col Betis? Quali giocatori gigliati possono essere quelli chiave del match?

Mi aspetto una grande partita da tutta la squadra, a cominciare da Kean, che è un calciatore determinante, e da Gudmundsson, altro giocatore che può fare la differenza. Trattasi di match molto difficile, perché il Betis davanti è forte, se ha campo e spazi può metterti in grande difficoltà. Serve una partita accorta, che non permetta giocate in contropiede da parte degli avversari. Ma resta una gara aperta a qualsiasi risultato perché, se la Viola riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis potrà passare una brutta serata.

La sconfitta di Roma, seppur immeritata, ha provocato l’addio probabile alle speranze Champions per la compagine gigliata. La Viola può avere la forza, comunque, di puntare all’Europa anche dal Campionato, vincendo le prossime tre partite?

Con i se ed i ma si va poco lontano. Le partite le deve vincere per forza e se ci riesce ha grosse chance di Europa, ma bisogna partire dall’assunto che davanti alla Fiorentina ci sono tante altre squadre. Il destino, quindi, non è più nelle mani della sola squadra viola. Essa deve fare il massimo, sperando però che le altre facciano peggio.

Il Napoli è vicino ad un miracolo sportivo: oltre ai meriti enormi di Antonio Conte, quali sono stati, secondo te, i protagonisti principali di questa cavalcata?

La squadra nella sua globalità, partendo dal suo zoccolo duro. C’è da dire che per me Conte sta facendo un miracolo sportivo e non sono d’accordo su chi sostiene il contrario. Il Napoli ha giocatori importanti, ma che partivano da un decimo posto dell’anno scorso, quando furono protagonisti di una stagione disastrosa. Lui ha messo a posto le cose. Sta facendo un percorso incredibile, ai danni dell‘Inter che partiva con i favori del pronostico perché aveva vinto l’ultimo scudetto.

De Laurentiis avrà la “forza” di trattenere Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione?

Liberarsi di De Laurentiis non è una cosa semplicissima, secondo me comunque importanti saranno i programmi. Conte ha bisogno di sapere che il Napoli investirà per rafforzare la squadra, perché dall’anno prossimo non dovrà più affrontare una sola competizione (considerando che la Coppa Italia è stata lasciata andare schierando da subito le seconde linee), bensì tre, di cui una sarà la Champions League.

L’Empoli, nonostante il ruolino di marcia pessimo degli ultimi mesi, nelle ultime due gare contro Fiorentina e Lazio ha lanciato dei segnali di risveglio. Si può salvare? Chi vedi messo meglio tra toscani, Venezia e Lecce?

Tutte e tre le squadre in questione sono in evidente difficoltà, anche se il Venezia sta un po’ meglio delle altre due. La squadra dell’Empoli non è stata fortunatissima perché ha avuto tantissimi infortuni, che gli hanno impedito di ripetere quanto fatto nelle prime giornate.

Però, ti dico una cosa: in queste ultimissime giornate la tranquillità sarà un fattore molto importante e la società toscana sa gestire bene questi momenti.

Baiano, ti aspettavi un Chivu già così pronto come allenatore quando è arrivato a Parma? A questo punto possiamo dare per scontato che resterà sulla panchina emiliana anche nella prossima stagione?

Penso assolutamente di sì. Ha fatto molto bene, però va ricordato per correttezza che, delle squadre che si devono salvare, il Parma è una di quelle più forti; anzi, forse sarebbe più preciso dire che è nettamente superiore alle altre. Quindi, mi aspettavo tutto questo.