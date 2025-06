Intervista esclusiva a Ciccio Millesi: "Il Napoli ha vinto lo scudetto quando l'Inter ha pareggiato a Parma. Fabregas allenatore da top club"

Ciccio Millesi, ex calciatore professionista, ha giocato nella massima serie con la maglia del Catania. Ha vinto un campionato di C con l'Avellino con cui ha disputato anche la serie B. Ritiratosi come calciatore ha iniziato la carriera da allenatore. Ai nostri microfoni Millesi fa il punto sullo scudetto del Napoli sulle sconfitte dell'Inter ma anche sulla serie B e sull'Avellino.

Napoli campione d’Italia. Secondo te dove il Napoli ha capito di poter arrivare davanti all’Inter, e cosa è mancato ai nerazzurri per portare a casa il tricolore?

“Io credo che quando l’Inter ha pareggiato a Parma il Napoli ha capito di poter vincere lo scudetto. Dopo la partita successiva ha vinto a Cagliari ma poi ha perso con Bologna e Roma. La squadra di Inzaghi ha risentito di questi risultati e quindi ha avuto un calo fisiologico. Il Napoli poi ha spinto mentre l’Inter ha rallentato”.

Dopo aver perso lo scudetto la formazione di Inzaghi si è concesso il bis nella finale di Champions. Squadra arrivata stanca mentalmente e fisicamente? Oppure un PSG troppo superiore per poter competere?

“Sono arrivati stanchi mentalmente quello è sicuro, anche fisicamente c’era una notevole differenza. Incontravano un avversario di qualità. Il PSG è una squadra che ha qualità e muove palla. I giocatori non fanno tante cose lunghe ma sono venuti alti a prenderli a differenza dell’Inter. Questo ha fatto la differenza con il PSG che ha avuto una mentalità vincente che li ha portati ad alzare la coppa”.

Parlando del campionato italiano, quale squadra ti ha sorpreso e perché ? e quale, a tuo avviso, è un allenatore che potrà fare molto bene in A?

"Il Como è la squadra che ho seguito bene, con Fabregas esprime un bel gioco. E’ un allenatore che stimo tanto così come De Zerbi. Sono allenatori che costruiscono, inventando. Molti erano scettici sul Como ma alla fine il lavoro paga, il Como faceva divertire e a me piace molto come gioco. Correvamo qualche rischio dietro ma quella è una filosofia di gioco di Fabregas. Lo spagnolo può fare molto bene in una big”.

Retrocedono in B Monza, Venezia ed Empoli chi: tra le tre ti ha sorpreso maggiormente in negativo?

“Poteva fare qualcosa in più il Venezia. La maggiore delusione è del Monza. Tra Lecce-Venezia, Empoli credo che la squadra di mister Di Francesco potesse racimolare più punti. Nelle ultime gare ha cercato di accelerare ma ormai era troppo tardi”.

Salgono in A Pisa, Sassuolo e Cremonese. Che campionato ti aspetti per queste neopromosse?

“Sassuolo non credo abbia delle difficoltà è già abituata a fare la massima serie, quando sono retrocessi è perché sono stati commessi degli errori e penso che quest’anno non lo faranno. Credo faccia un campionato tranquillo così come il Pisa. Può avere qualche difficoltà la Cremonese credo con l’impatto in serie A. Dovrà fare un campionato abbastanza interessante e per farlo deve partire da subito. C’è l’esperienza di quest’anno del Venezia, del Lecce che poi devono rincorrere. Una squadra piccola deve fare tanti punti all’inizio. Pisa e Cremonese devono partire forti e mettere punti in cascina. La serie A non è la B, è una categoria di qualità”.

Che idea ti sei fatto delle ultime vicende che hanno interessato la serie B con i playout ancora da disputare?

“E’ un caos, purtroppo anno per anno c’è qualcosa di nuovo. Vedere questi scenari purtroppo tristi, spero che si concluda il prima possibile. Mi immedesimo nelle società e nei calciatori che ancora oggi sono li ad allenarsi con la massima concentrazione e questo non è mai facile perché non avere un obiettivo imminente diventa complicato perché passano giorni e per quanto tu possa allenarti benissimo non è così. Andremo a vedere un playout non bello ma nervoso con giocatori stremati. Mi auguro che il prima possibile possa terminare questo caos”.

Guardando in C, sale l’Avellino. Che campionato è stato per gli irpini? Chi ti ha deluso maggiormente nel girone C?

“L’Avellino ha strameritato la vittoria del campionato anche se il Cerignola ha fatto un bel percorso fino alla fine, così come Picerno e Potenza. L’Avellino con quell’organico che aveva alla lunga si sapeva che sarebbe uscito e ha meritato la vittoria. Sono felice per loro e spero che possa costituire delle basi solide per la B e fare campionati anche in A perché la piazza merita. I tifosi amano come non mai la maglia biancoverde. Mi auguro per loro la massima serie. Chi ha indossato quella maglia conosce il valore per questo sono contento per loro”.