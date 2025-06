Mondiali, quali nazioni e continenti piú presenti agli ottavi di finale? Brasile in testa con 123 punti, primato Europa nella classifica continenti

Quali nazioni e continenti sono maggiormente presenti nella fase degli ottavi di finale dei Mondiali? Lo studio condotto dalla nostra redazione dedica un focus ai paesi che dominano la competizione prendendo in considerazione il Mondiale 2022 e l'attuale Mondiale per Club.

Nel Mondiale per Club che si sta svolgendo in America 16 squadre si stanno giocando ora l'accesso ai quarti di finale: nove di queste sono europee, comprese le italiane Juventus e Inter, sei sono americane, poi c'é l'unica asiatica rappresentata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. I Mondiali sono un torneo-vetrina, in grado di accendere i riflettori su ogni angolo del globo, anche il piú remoto, mettendo in risalto le realtá e le capacitá di ogni nazione. Ma giunti alla fase degli ottavi di finale, qual é la nazionalitá e il continente predominante? Prendendo in esame l’ultimo Mondiale per Nazioni del 2022 e i calciatori convocati per l’attuale Mondiale per Club appartenenti alle 16 squadre qualificate agli ottavi, il nostro speciale si é proposto l'obiettivo di stabilire quale nazione e continente, durante la fase degli ottavi di finale, tende ad essere la/il piú presente di tutte/i.



Per generare la nostra speciale classifica, abbiamo stabilito il seguente metodo:



- Le 16 nazioni che nel Mondiale 2022 hanno raggiunto gli ottavi di finale partono da una base 10 punti: parliamo di Olanda, Stati Uniti, Argentina, Australia, Francia, Polonia, Inghilterra, Senegal, Giappone, Croazia, Brasile, Corea del Sud, Marocco, Spagna, Portogallo, Svizzera.

-1 punto sará attribuito a una determinata nazione per ogni giocatore convocato al Mondiale per Club qualificato agli ottavi di finale appartenente a quella specifica nazione.



(esempio 1: Hakimi, nazionalità marocchina. Marocco 11 punti: 10 punti perché qualificato agli ottavi nel Mondiale 2022 +1 punto perché Hakimi lo rappresenta nel Mondiale per Club con il PSG);



(esempio 2: Donnarumma, nazionalità italiana. Italia 1 punto: Donnarumma la rappresenta al Mondiale per Club con il PSG, ma l’Italia non parte da una base dei 10 punti perché non ha raggiunto gli ottavi nel Mondiale 2022.

Strapotere Brasile con 123 punti: ecco la top 10 delle nazionalitá piú presenti

I risultati di questo studio parlano chiaro: il Brasile scavalca tutti gli altri paesi con uno scarto considerevole: i suoi 123 punti lo distanziano moltissimo dalla seconda classificata, l'Argentina, a quota 41 punti. Incredibilmente, nella top 10, ritroviamo anche l’Italia con 35 punti: nonostante gli azzurri non abbiano raggiunto gli ottavi di finale al Mondiale 2022, i 35 giocatori italiani dislocati nelle 16 squadre qualificate agli ottavi dell'attuale Mondiale per Club le regalano il sesto posto in classifica. Ecco di seguito la top 10:

Nazione Punti per qualificazione ottavi Mondiale 2022 Giocatori che disputano gli ottavi al Mondiale per Club (+1 punto) Punti totali Brasile 10 113 123 Argentina 10 31 41 Spagna 10 30 40 Portogallo 10 30 40 Francia 10 29 39 Italia 0 35 35 Inghilterra 10 22 32 Germania 0 29 29 Arabia Saudita 0 25 25 Stati Uniti 10 14 24

Come si evince dalla tabella, sei nazioni su dieci appartengono all’Europa, tre invece all’America e una soltanto all’Asia, rappresentata unicamente dai 25 arabi dell’Al Hilal. Ma la classifica relativa ai singoli continenti, come si delinea? Eccola qui di seguito:

Continente Punti totali Nazione con piú punti Europa 299 Spagna 40; Portogallo 40 America 244 Brasile 123 Asia 57 Arabia Saudita 25 Africa 32 Marocco 16 Oceania 10 Australia 10

I punti totali di ciascun continente sono cosí ripartiti:



EUROPA, 299 punti totali: 40 per Spagna e Portogallo, 39 per la Francia, 35 per l’Italia, 32 per l’Inghilterra, 29 per la Germania, 15 per l’Olanda, 13 per Polonia, Svizzera e Croazia, 6 per il Belgio, 5 per la Norvegia, 4 per Serbia e Svezia, 3 per l’Austria, 2 per Ucraina e Albania, 1 solo punto per Montenegro, Lussemburgo, Danimarca e Grecia.

AMERICA, 244 punti totali: 123 per il Brasile, 41 per l'Argentina, 24 per gli Stati Uniti, 19 Messico, 16 Uruguay, 7 per la Colombia, 5 Ecuador, 3 Paraguay, 2 Venezuela, 1 solo punto per Repubblica Dominicana, Haiti, Honduras e Cile.

ASIA, 57 punti totali: 25 per l'Arabia Saudita, 12 Corea del Sud, 10 Giappone, 5 Turchia, 1 solo punto per Uzbekistan, Russia, Armenia, Israele e Georgia.

AFRICA, 32 punti totali: 16 Marocco, 12 Senegal, 1 punto per Algeria, Egitto, Guinea e Angola.

OCEANIA, 10 punti totali tutti provenienti dall'Australia, che nei Mondiali 2022 ha raggiunto gli ottavi di finale.