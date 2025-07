Serie A, quote realizzative: quale squadra ha effettuato più tiri nello specchio della porta, ma realizzato meno reti? Ecco la meno incisiva e la più prolifica nelle ultime 10 stagioni

Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutti quei club che hanno disputato, consecutivamente, la Serie A nelle ultime 10 stagioni (dalla 2015/16 alla 2024/25), con l'obiettivo di verificare qual è stata la compagine più concreta nella realizzazione delle reti, in relazione al numero di tiri effettuati nello specchio della porta, e quale, invece, la meno risolutiva. Ecco cosa è emerso dalla speciale classifica generata dal confronto delle dirette interessate, per ogni singola stagione.

Che il calcio non sia una scienza esatta, lo si sa dalla notte dei tempi. Sebbene ci sia un'evoluzione incessante, lesta e, per certi versi, imprevedibile che intacca tutte le sfaccettature di questo sport, dalla meticolosissima preparazione atletica alle tattiche più disparate, l'unica costante che riesce a mantenersi immutata nel tempo, indipendentemente dalla forma e dalla sostanza degli eventi, è la matematica.

Serie A, quale squadra è stata la meno "cinica" sotto porta?

I numeri presi in considerazione riguardano soltanto quei club che hanno disputato, ininterrottamente, il campionato di Serie A nelle ultime dieci stagioni sportive, rapportando, su una base temporale equa, il numero dei tiri effettuati nello specchio della porta a quello delle reti totalizzate. Per cui, qual è stata la squadra più concreta nello sfruttare al meglio le conclusioni da finalizzare a rete e quale, invece, la meno proficua? Dapprima, ecco l'elenco di tutti i club interessati, 11 (undici) in totale, che hanno disputato la massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile nell'ultimo decennio, a decorrere dalla stagione 2015/16 fino a quella 2024/25:

Atalanta, Bologna, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino e Udinese.

Al fine di determinare l'obiettivo di questa analisi, sono stati utilizzati i riferimenti statistici inclusi all'interno del sito web tedesco "Transfermarkt". Nelle seguenti tabelle riepilogative, suddivise per singola stagione, vengono riportati gli 11 club di Serie A individuati, ordinati secondo il criterio del maggior numero di tiri nello specchio, ma selezionati in relazione alla quota realizzativa più alta, con valori rappresentati in percentuale. Ecco cosa è emerso, a cominciare dalla stagione più recente.

Serie A 2024/25

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dall'Inter (574), mentre quello minore dal Torino (387); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Inter (79), mentre quello minore dal Torino (39); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dall'Atalanta (14,94%), al terzo posto nella classifica finale del campionato, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, il Napoli, è risultata dell'11,70%, preceduta da Inter (13,76%) e Fiorentina (13,66%); la peggiore è stata quella dell'Udinese (9,83%). L'Atalanta è riuscita a sigliare una rete per ogni 6,69 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) ATALANTA

(3° posto) 522 78 14,94 Inter

(2° posto) 574 79 13,76 Fiorentina

(6° posto) 439 60 13,66 Napoli

(1° posto) 504 59 11,70 Lazio

(7° posto) 526 61 11,59 Bologna

(9° posto) 496 57 11,49 Juventus

(4° posto) 515 58 11,26 Roma

(5° posto) 499 56 11,22 Milan

(8° posto) 562 61 10,85 Torino

(11° posto) 387 39 10,07 Udinese

(12° posto) 417 41 9,83

Serie A 2023/24

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dalla Roma (641), mentre quello minore dal Torino (422); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Inter (89), mentre quello minore dal Torino (36); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dall'Inter (14,95%), vincitrice dello scudetto; la peggiore è stata quella dell'Udinese (8,02%). L'Inter è riuscita a sigliare una rete per ogni 6,68 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) INTER

(1° posto) 595 89 14,95 Atalanta

(4° posto) 501 72 14,37 Milan

(2° posto) 554 76 13,71 Fiorentina

(8° posto) 523 61 11,66 Bologna

(5° posto) 477 54 11,32 Lazio

(7° posto) 440 49 11,13 Juventus

(3° posto) 520 54 10,38 Roma

(6° posto) 641 65 10,14 Napoli

(10° posto) 598 55 9,19 Torino

(9° posto) 422 36 8,53 Udinese

(15° posto) 461 37 8,02

Serie A 2022/23

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dall'Inter (615), mentre quello minore dal Torino (418); il maggior numero di reti è stato realizzato dal Napoli (77), mentre quello minore dal Torino (42); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dalla Lazio (13,69%), al secondo posto nella classifica finale del campionato, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, il Napoli, è risultata del 13,67%; la peggiore è stata quella della Fiorentina (8,99%). La Lazio è riuscita a sigliare una rete per ogni 7,30 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) LAZIO

(2° posto) 438 60 13,69 Napoli

(1° posto) 563 77 13,67 Atalanta

(5° posto) 497 66 13,27 Milan

(4° posto) 552 64 11,59 Inter

(3° posto) 615 71 11,54 Juventus

(7° posto) 494 56 11,33 Bologna

(9° posto) 471 53 11,25 Roma

(6° posto) 463 50 10,79 Torino

(10° posto) 418 42 10,04 Udinese

(12° posto) 477 47 9,85 Fiorentina

(8° posto) 589 53 8,99

Serie A 2021/22

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dall'Inter (646), mentre quello minore dal Bologna (430); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Inter (84), mentre quello minore dal Bologna (44); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dalla Lazio (17,22%), al quinto posto nella classifica finale del campionato, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, il Milan, è risultata dell'11,79%, preceduta da Napoli (13,38%), Inter (13,00%), Fiorentina (12,26%) e Udinese (11,98%); ; la peggiore è stata quella del Torino (9,95%). La Lazio è riuscita a sigliare una rete per ogni 5,80 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) LAZIO

(5° posto) 447 77 17,22 Napoli

(3° posto) 553 74 13,38 Inter

(2° posto) 646 84 13,00 Fiorentina

(7° posto) 481 59 12,26 Udinese

(12° posto) 509 61 11,98 Milan

(1° posto) 585 69 11,79 Juventus

(4° posto) 508 57 11,22 Atalanta

(8° posto) 602 65 10,79 Bologna

(13° posto) 430 44 10,23 Roma

(6° posto) 578 59 10,20 Torino

(10° posto) 462 46 9,95

Serie A 2020/21

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dal Napoli (646), mentre quello minore dalla Fiorentina (372); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Atalanta (90), mentre quello minore dall'Udinese (42); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dall'Inter (16,82%), vincitrice dello scudetto; la peggiore è stata quella dell'Udinese (10,14%). L'Inter è riuscita a sigliare una rete per ogni 5,94 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) INTER

(1° posto) 529 89 16,82 Atalanta

(3° posto) 610 90 14,75 Napoli

(5° posto) 646 86 13,31 Milan

(2° posto) 557 74 13,28 Juventus

(4° posto) 595 77 12,94 Fiorentina

(13° posto) 372 47 12,63 Roma

(7° posto) 545 68 12,47 Lazio

(6° posto) 525 61 11,61 Torino

(17° posto) 439 50 11,38 Bologna

(12° posto) 498 51 10,24 Udinese

(14° posto) 414 42 10,14

Serie A 2019/20

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dalla Juventus (454), mentre quello minore dal Torino (263); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Atalanta (98), mentre quello minore dall'Udinese (37); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dall'Atalanta (22,27%), al terzo posto nella classifica finale del campionato, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, la Juventus, è risultata del 16,74%, preceduta da Inter (20,35%), Lazio (20,20%), Roma (17,99%) e Torino (17,49%); la peggiore è stata quella dell'Udinese (11,38%). L'Atalanta è riuscita a sigliare una rete per ogni 4,48 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) ATALANTA

(3° posto) 440 98 22,27 Inter

(2° posto) 398 81 20,35 Lazio

(4° posto) 391 79 20,20 Roma

(5° posto) 428 77 17,99 Torino

(16° posto) 263 46 17,49 Juventus

(1° posto) 454 76 16,74 Fiorentina

(10° posto) 353 51 14,44 Bologna

(12° posto) 367 52 14,16 Milan

(6° posto) 450 63 14,00 Napoli

(7° posto) 449 61 13,58 Udinese

(13° posto) 325 37 11,38

Serie A 2018/19

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dal Napoli (244), mentre quello minore dall'Udinese (132); il maggior numero di reti è stato realizzato dall'Atalanta (77), mentre quello minore dall'Udinese (39); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dalla Juventus (35,00%), vincitrice dello scudetto; la peggiore è stata quella della Fiorentina (25,00%). La Juventus è riuscita a sigliare una rete per ogni 2,85 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) JUVENTUS

(1° posto) 200 70 35,00 Atalanta

(3° posto) 224 77 34,37 Napoli

(2° posto) 244 74 30,32 Udinese

(12° posto) 132 39 29,54 Roma

(6° posto) 227 66 29,07 Torino

(7° posto) 180 52 28,88 Bologna

(10° posto) 170 48 28,23 Lazio

(8° posto) 199 56 28,14 Inter

(4° posto) 205 57 27,80 Milan

(5° posto) 205 55 26,82 Fiorentina

(16° posto) 188 47 25,00

Serie A 2017/18

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dal Napoli (268), mentre quello minore dal Bologna (128); il maggior numero di reti è stato realizzato dalla Lazio (89), mentre quello minore dal Bologna (40); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dalla Juventus (40,56%), vincitrice dello scudetto; la peggiore è stata quella del Milan (23,43%). La Juventus è riuscita a sigliare una rete per ogni 2,46 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) JUVENTUS

(1° posto) 212 86 40,56 Lazio

(5° posto) 227 89 39,20 Torino

(9° posto) 156 54 34,61 Udinese

(14° posto) 150 48 32,00 Bologna

(15° posto) 128 40 31,25 Inter

(4° posto) 225 66 29,33 Napoli

(2° posto) 268 77 28,73 Roma

(3° posto) 218 61 27,98 Atalanta

(7° posto) 206 57 27,66 Fiorentina

(8° posto) 197 54 27,41 Milan

(6° posto) 239 56 23,43

Serie A 2016/17

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dal Napoli (247), mentre quello minore dall'Udinese (153); il maggior numero di reti è stato realizzato dal Napoli (94), mentre quello minore dal Bologna (40); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dal Torino (39,88%), al nono posto nella classifica finale, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, la Juventus, è risultata del 34,22%, preceduta da Roma (39,64%) e Napoli (38,05%); la peggiore è stata quella del Bologna (25,97%). Il Torino è riuscito a sigliare una rete per ogni 2,50 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) TORINO

(9° posto) 178 71 39,88 Roma

(2° posto) 227 90 39,64 Napoli

(3° posto) 247 94 38,05 Juventus

(1° posto) 225 77 34,22 Inter

(7° posto) 214 72 33,64 Lazio

(5° posto) 222 74 33,33 Udinese

(13° posto) 153 47 30,71 Atalanta

(4° posto) 203 62 30,54 Milan

(6° posto) 195 57 29,23 Fiorentina

(8° posto) 225 63 28,00 Bologna

(8° posto) 154 40 25,97

Serie A 2015/16

Il maggior numero di tiri nello specchio è stato realizzato dalla Juventus (241), mentre quello minore dal Bologna (122); il maggior numero di reti è stato realizzato dalla Roma (83), mentre quello minore dal Bologna (33); la migliore quota realizzativa è stata ottenuta dalla Lazio (38,75%), all'ottavo posto nella classifica finale del campionato, mentre quella della squadra vincitrice dello scudetto, la Juventus, è risultata del 31,12%, preceduta da Roma (38,60%), Napoli (34,48%) e Inter (32,25%); la peggiore è stata quella del Bologna (25,97%). La Lazio è riuscita a sigliare una rete per ogni 3,07 tiri nello specchio.

Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) LAZIO

(8° posto) 160 52 38,75 Roma

(3° posto) 215 83 38,60 Napoli

(2° posto) 232 80 34,48 Inter

(4° posto) 155 50 32,25 Juventus

(1° posto) 241 75 31,12 Fiorentina

(5° posto) 200 60 30,00 Atalanta

(13° posto) 139 41 29,49 Torino

(12° posto) 180 52 28,88 Milan

(7° posto) 176 49 27,84 Bologna

(14° posto) 122 33 27,04 Udinese

(17° posto) 158 35 22,15

Serie A, singola quota realizzativa nelle ultime 10 stagioni (da 2015/16 a 2024/25)

Dal confronto delle quote realizzative per ciascuna delle ultime 10 stagioni di Serie A, si possono evincere diverse considerazioni, oltre che constatare determinati risultati; dalla stagione 2015/16 a quella 2024/25 c'è stato un progressivo aumento dei tiri nello specchio, fino a ottenere una media più che triplicata: si va dal valore più basso realizzato dalla Lazio nella stagione 2015/16 (160) fino a quello più alto dell'Inter in quella (2023/24). Tra la stagione 2018/19 e quella successiva c'è uno sbalzo dei valori dei tiri nello specchio più che raddoppiato e, rispettivamente, si va dai 200 realizzati dalla Juventus fino ai 440 dall'Atalanta.

Tra tutte le dieci migliori quote realizzative, la più alta, quindi la più prolifica nel rapporto "tiri nello specchio/goal", risulta essere quella della Juventus nella stagione 2017/18, vincente dello scudetto, con un valore del 40,56%: in soldoni, la squadra allenata, all'epoca, da Massimiliano Allegri, riusciva a realizzare una rete per poco meno di ogni 2,5 tiri effettuati nello specchio della porta, segno di grande concretezza nel capitalizzare al meglio tutte le migliori occasioni offensive. La più bassa, quindi la meno cinica, è risultata essere quella della Lazio (al secondo posto in campionato) nella stagione 2022/23, con un valore del 13,69%: in pratica, una rete realizzata per poco più di ogni 7 tiri indirizzati nello specchio della porta.

Nelle ultime sei stagioni (dalla 2024/25 alla 2019/20), sebbene si siano più che raddoppiati, talvolta triplicati, i numeri dei tiri nello specchio rispetto alle restanti quattro analizzate, la quota realizzativa si è decisamente scemata, a testimonianza di come si sia prodotto un gioco molto più rapido nell'esecuzione, ma più dispendioso nell'arrivare alla realizzazione della rete con il minor sforzo possibile. Per avere una dimensione più vicina alla realtà, basti raffrontare le quote realizzative ottenute dalla stessa squadra, l'Atalanta, in due stagioni differenti: quella 2024/25, con il 14,94%, e quella 2019/20, con 22,27%.

Nelle ultime 10 edizioni della Serie A, soltanto in quattro di esse la squadra con la migliore quota realizzativa è risultata essere anche vincitrice dello scudetto: ci sono riuscite in due, Inter e Juventus, entrambe in due stagioni per ciascuna. La Lazio è riuscita a ottenere questo primato in ben tre stagioni (2015/16, 2021/22 e 2022/23), mentre l'Atalanta in due; anche il Torino è tra le squadre che ha ottenuto la migliore performance nella stagione 2016/17, con un valore in percentuale del 39,88.

Serie A Club Tiri nello specchio Goal Quota realizzativa (%) 2024/25 ATALANTA

(3° posto) 522 78 14,94 2023/24 INTER

(1° posto) 585 89 14,85 2022/23 LAZIO

(2° posto) 438 60 13,69 2021/22 LAZIO

(5° posto) 447 77 17,22 2020/21 INTER

(1° posto) 529 89 16,82 2019/20 ATALANTA

(3° posto) 440 98 22,27 2018/19 JUVENTUS

(1° posto) 200 70 35,00 2017/18 JUVENTUS

(1° posto) 212 86 40,56 2016/17 TORINO

(9° posto) 178 71 39,88 2015/16 LAZIO

(8° posto) 160 52 38,75

Serie A, media quota realizzativa nelle ultime 10 stagioni (da 2015/16 a 2024/25)

La particolare classifica illustra quale delle squadre presenti in tutte le ultime 10 edizioni del massimo campionato italiano di calcio sia risultata la più concreta sotto porta e quale, invece, la meno prolifica, nel rapporto "tiri nello specchio/goal": l'Atalanta si aggiudica questo primato con una quota realizzativa media del 17,90%, ma, sebbene presenti questo valore, è riuscita a ottenere come miglior piazzamento della sua storia in Serie A il terzo posto in due stagioni (2024/25 e 2019/20). Con un valore di pochissimo inferiore al club orobico, seguono la Lazio (17,78%) e l'Inter (17,75), poi la Juventus (17,30%), ancora il Napoli (17,12%); l'ultima è l'Udinese, con un valore in percentuale del 13,57.

Inoltre, il Napoli è stata la compagine più produttiva nell'effettuazione dei tiri nello specchio, ben 4.304 in 10 stagioni; oltre il valore dei 4 mila, ci sono Inter (4.156), Milan (4.075) e Roma (4.041); quella che ha totalizzato più reti nelle ultime 10 stagioni è stata l'Inter con 738, staccando soltanto di un'unità il Napoli, a 737, poi l'Atalanta con 706, le uniche tre formazioni che hanno superato il valore di 700; l'Udinese, con 434 reti all'attivo, ha registrato l'attacco più scarno, oltre che la quota realizzativa più bassa degli 11 club selezionati (13,57%).