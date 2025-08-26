Esordio Serie A, anni 2000: solo 6 volte una squadra ha vinto segnando 5 o piú reti. Ecco i club che ci sono riusciti

Quanti esordi in Serie A hanno visto "la manita" o un risultato ancora piú netto? Ecco quante volte é accaduto nel nuovo millennio e quali sono le squadre che sono riuscite a iniziare la stagione siglando 5 o piú reti.

Definire "positivo" il debutto in campionato dell'Inter sembra piuttosto riduttivo: i nerazzurri di Chivu hanno completamente annientato il Torino vincendo con un nettissimo 5 a 0 in casa propria. A far esplodere San Siro ci hanno pensato Bastoni, la doppietta di Marcus Thuram, Lautaro Martinez e il neo acquisto Bonny. Un risultato pieno e deciso, che quasi stride con i quattro pareggi e le altre cinque vittorie della giornata, che si sono mantenute sui 2 o tre gol complessivi. Ma quante volte, in Serie A, un club ha esordito con una vittoria da 5 o più reti? La redazione é andata indietro nel tempo prendendo in considerazione gli anni 2000 del massimo campionato per scoprire quante volte si sono verificati dei debutti cosí netti. I risultati dicono che solo in 6 occasioni alla prima di campionato c'é stata una vittoria che registrasse 5 o piú gol: a riuscirci sono state, oltre che l'Inter, Juventus, Napoli e anche Sampdoria.

Debutto in Serie A da 5 o piú reti: dal 2000 solo Inter, Napoli, Juventus e Samp

Di esordi corposi, dalla "manita" in su, nel nuovo millennio ce ne sono stati solo 6. Parliamo dell'Inter, che ha appena chiuso la sua prima giornata di Serie A con il sonoro 5 a 0 contro il Torino di Baroni, ma anche di Napoli, Juventus e Sampdoria. Nello specifico, i partenopei registrano debutti da 5 o piú gol nelle stagioni 2022-2023, quando batterono il Verona per 5 a 2, e nel 2011-2012, quando a subire 6 reti fu il Grifone. I bianconeri, invece, hanno debuttato con un 5 a 1 nel 2007-2008, quando travolsero il Livorno alla prima giornata, e nel 2003-2004, quando a far visita alla Vecchia Signora fu l'Empoli. Al trio si aggiunge anche la Sampdoria: i blucerchiati, infatti, nel 2015-2016 iniziarono la stagione rifilando ben 5 reti al Carpi. Di seguito la tabella riassuntiva: