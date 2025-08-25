Intervista esclusiva ad Eugenio Ascari: “Kiwior nel mirino dell'Inter. Il Milan va rinforzato, Il Napoli ha scelto Hojlund. Fiorentina, dai fiducia a Fortini. Su Vlahovic…”

Eugenio Ascari ci ha dato le ultime sul calciomercato di: Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Inter e non solo. Ha parlato indirettamente anche dell'Atalanta. Ha analizzato la panchina di Chivu, e ci ha detto la sua sulla nuova Roma ed il nuovo Como.

Nelle ultime ore abbiamo raggiunto, in esclusiva, Eugenio Ascari. Procuratore, agente ed intermediario di mercato di lunga data, apprezzato per la sua esperienza e le sue conoscenze calcistiche, anche per quanto riguarda i mercati dell’est europeo e sudamericano. Con noi ha parlato tanto di calciomercato e dei primi segnali di questa nuova Serie A, appena nata.

Queste le sue parole in materia di: Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Inter, Roma, Como e non solo.

Salve Eugenio Ascari, cominciamo dal Milan. Perso Boniface e bloccato Harder. Nelle ultime ore di mercato può tornare di moda il nome di Vlahovic e, comunque, dove finirà, secondo te, il centravanti serbo?

Il Milan ha la necessità estrema di ritoccare la squadra. Il risultato negativo all’esordio ha evidenziato i limiti negativi strutturali di questa compagine, che ha perso Reijnders, Theo Hernandez e sabato non aveva Leao infortunato. L’organico ha bisogno di rinforzi. Tutte le fiches ora sono puntate su Harder, centravanti 20enne in divenire, dopo i problemi con le visite mediche per Boniface. Ma Harder rappresenta più un investimento a medio e lungo termine e, con le difficoltà di Gimenez, servirebbe anche un attaccante pronto subito.

Poi il Milan rinforzerà da qui ad una settimana pure la batteria dei difensori centrali, che ha qualche problemino. E con Musah forse diretto all’Atalanta, arriverà almeno un elemento anche a centrocampo.

Vlahovic ha segnato all’esordio in Campionato ed è di buon auspicio. Ma resta ostaggio e prigioniero del suo ingaggio da 12 milioni netti, dato che i suoi agenti hanno deciso di non spalmarlo su più stagioni con la Juventus. Sarebbe, quindi, un’operazione troppo onerosa per il Milan, che gli offrirebbe massimo 6 milioni l’anno, ed in più ci sarebbe da pagare un’esosa commissione da 15 milioni di euro ai suoi procuratori. Per questo motivo resta un’operazione di difficile realizzabilità. In Italia non vedo alternative ed anche dall’estero per ora non ci sono stati grossi interessamenti, tranne qualche timido sondaggio del Fenerbahce di Mourinho; club che, però, non ha il gradimento di Vlahovic stesso.

Il Napoli lavora per trovare un’alternativa in più a Lukaku infortunato. Su quale giocatore potrà indirizzarsi e quanto Lucca può, intanto, ovviare a questa assenza pesante temporanea?

Il Napoli prenderà Hojlund, che in Inghilterra ha un ingaggio da 4,5 milioni l’anno e che quindi può essere preso molto più facilmente dello stesso Vlahovic.

Lucca è stato acquistato solo come un’alternativa a Lukaku. È un ottimo profilo, ma ha bisogno di tempo, quindi nell’immediato serve qualcosa dal mercato. Col Sassuolo, d’altronde, già si è visto che l’ex Udinese non è Lukaku, in fatto di sponde e non solo.

Quanti colpi, al di là delle dichiarazioni di facciata, ti aspetti dalla Fiorentina da qui a fine mercato?

Mi aspetto che, dopo il gol di ieri, Mandragora sia tolto dal mercato e si trovi un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Arriverà un vice Dodô, visto che ci sono delle perplessità su Fortini, secondo me non giustificate. Andrebbe infatti aspettato, perché è un calciatore molto forte (lo abbiamo ammirato già l’anno scorso con lo Juve Stabia in Serie B). Al suo posto credo che arriverà Lamptey del Brighton.

A quel punto, con l’arrivo di Piccoli, che va considerato come un titolare aggiunto, visto l’ammontare dell’investimento realizzato, grosse esigenze di ulteriori innesti la Fiorentina non ce l’ha.

Quale può essere il colpo a sorpresa delle ultime ore di calciomercato?

Me lo aspetto dall’Inter, che ha desistito nella ricerca di un attaccante. Prenderà un difensore centrale, che sarà o giovane e di prospettiva, oppure una vecchia conoscenza del calcio italiano. Mi riferisco a Jakub Kiwior, ex Spezia ed ora all’Arsenal. Potrebbe essere lui il difensore che vada a completare il reparto basso dell’Inter.

Passiamo alle possibili grandi sorprese positive del Campionato. La Roma di Gasperini può essere la mina vagante del torneo anche in chiave scudetto? E il Como nella lotta per le posizioni europee?

Il Como può inserirsi tranquillamente nella lotta per le posizioni europee: non dico per la Champions League, ma sicuramente per Conference ed Europa League.

La squadra capitolina la vedo un pochino indietro nella lotta scudetto. Gasperini avrà bisogno di tempo per plasmare la sua Roma. E poi manca qualcosa in attacco. Ferguson è un ottimo giocatore che è partito bene, ma è appena arrivato, mentre Dovbyk non convince al 100%. Manca un bomber da 15-20 goal a stagione, perché anche se gli scudetti si vincono con le difese, un bomber resta un must per tutte le sue pretendenti.

Chiudiamo, Eugenio Ascari, con l’Inter. Chivu avrà la personalità giusta per gestire, seppur con poche panchine alle spalle, l’annata nerazzurra e portare la squadra a vincere qualcosa in questa stagione?

Fabregas, nonostante fosse anche lui giovane e con poca esperienza, avrebbe offerto qualche garanzia in più in tal senso. Ma sono positivo anche su Chivu. Ha la personalità adatta e conosce già l’Inter per averci lavorato da tecnico delle giovanili e da giocatore. Quest’ultimo è un punto di vantaggio e poi sembra aver conquistato i “vecchi” dello spogliatoio, affascinati dalle metodologie di lavoro del rumeno. Per tutti questi motivi ti dico di sì: Chivu può essere la persona giusta per lottare per grandi obiettivi.