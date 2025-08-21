Serie A, allenatori esordienti: chi ha ottenuto i 3 punti alla prima di campionato? Italiano e Jurić nei 18 che ci sono riusciti. Ecco tutti i nomi di chi ha iniziato con una vittoria

Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutti quegli allenatori che, nelle ultime 20 stagioni (dalla 2004/05 alla 2024/25), hanno compiuto il debutto assoluto in Serie A alla prima giornata, selezionando chi è riuscito a ottenere subito i tre punti e analizzando qual è stato il trend per ciascuno di essi. Sono emersi 67 nomi e, tra questi, soltanto in 18 sono riusciti a ottenere i tre punti, 22 hanno impattato con un pareggio e ben 27 hanno conosciuto la sconfitta. Inoltre, altri 64 "volti nuovi" hanno compiuto l'esordio in massima serie, ma a campionato in corso. Ecco i nomi con i rispettivi numeri.

In ogni stagione sportiva, il "valzer" degli allenatori è un consueto appuntamento che coinvolge milioni di tifosi, regala emozioni e speranze e indirizza le sorti di molti club, a cominciare da quelli partecipanti a una Serie A che resta il fulcro del calcio nazionale. Volti semi sconosciuti e affermati si uniscono dando il via a una maratona carica di incognite e di curiosità, in un intreccio di destini che porterà soltanto un gruppo di braccia, vestite dalla stessa maglia, a stagliarsi verso il cielo per consacrare il raggiungimento del traguardo più ambito. Il primo posto non resta l'unico obiettivo del campionato, perché ciascun allenatore ha il proprio "Scudetto" da vincere.

Serie A, allenatori esordienti: chi ha vinto alla prima giornata?

Quest'anno, in particolare, la Serie A si appresta a regalare una delle novità più suggestive, in quanto è pronto a esordire il più giovane nella storia del massimo campionato italiano nell'era dei tre punti: Carlos Cuesta, allenatore spagnolo scelto dal Parma, poco più che trentenne. Gli occhi saranno puntati, particolarmente, su di lui, ma non mancheranno gli sguardi dai quali nessuno dei protagonisti in panchina potrà esimersi. Nell'analisi effettuata, sono stati raccolti i dati delle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che riguardano gli esordi di tutti gli allenatori chiamati in causa: un totale di 131 "volti nuovi", ma 67 sono coloro che hanno visto il proprio debutto alla prima giornata di campionato, mentre i restanti 64 hanno compiuto la loro prima apparizione a campionato in corso.

La lista seguente raccoglie soltanto il primo gruppo di allenatori, evidenziando sia il risultato ottenuto alla prima giornata che l'esito finale per ciascuno di essi. Soltanto in 18 sono riusciti a ottenere subito i tre punti (26,9%), mentre 22 hanno impattato con un pareggio (32,8%) e ben 27 hanno incassato la sconfitta (40,3%). In 11 sono riusciti a completare l'intera stagione, mentre i restanti 7 sono stati sollevati dall'incarico anzitempo.

L'allenatore che ha ottenuto il miglior rendimento stagionale è stato il nazionale francese Rudi Garcia, con 85 punti totalizzati nella stagione 2013/14, consentendo alla Roma di ottenere un secondo posto in classifica; a seguire, c'è Andrea Pirlo che nella stagione 2021/21 ottenne 78 punti, grazie ai quali la Juventus riuscì a conquistare la partecipazione alla successiva Champions League; al terzo posto di questo podio c'è il brasiliano Leonardo che raccolse 70 punti nella stagione 2009/10, quando sedeva sulla panchina del Milan.

Allenatori esordienti che hanno vinto alla prima giornata di campionato

Ecco la lista dei 18 allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti alla prima giornata di campionato, suddivisi in ordine temporale crescente:

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Stagione Daniele Arrigoni Cagliari 🟢 Vittoria

Cagliari-Bologna 1-0 12°

44 punti 2004/05 Domenico Caso Lazio 🟢 Vittoria

Sampdoria-Lazio 0-1 Esonero

(1ª -16ª) 2004/05 Rudi Völler Roma 🟢 Vittoria

Roma-Fiorentina 1-0 Esonero

(1ª - 4ª) 2004/05 Stefano Colantuono Atalanta 🟢 Vittoria

Atalanta-Ascoli 3-1 8°

50 punti 2006/07 Pasquale Marino Catania 🟢 Vittoria

Cagliari-Catania 0-1 13°

41 punti 2006/07 Bruno Giordano Messina 🟢 Vittoria

Messina-Udinese 1-0 Esonero

(1ª - 22ª)



Esonero

(30ª - 33ª) 2006/07 Giuseppe Iachini Chievo 🟢 Vittoria

Chievo-Reggina 2-1 Esonero

(1ª - 10ª) 2008/09 Leonardo Milan 🟢 Vittoria

Siena-Milan 1-2 3° posto

70 punti 2009/10 Devis Mangia* Palermo 🟢 Vittoria

Palermo-Inter 4-3 Esonero

(2ª - 16ª) 2011/12 Vladimir Petković Lazio 🟢 Vittoria

Atalanta-Lazio 0-1 7° posto

61 punti 2012/13 Diego Luis López Cagliari 🟢 Vittoria

Cagliari-Atalanta 2-1 Esonero

(1ª - 32ª) 2013/14 Rudi Garcia Roma 🟢 Vittoria

Livorno-Roma 0-2 2°

85 punti 2013/14 Filippo Inzaghi Milan 🟢 Vittoria

Milan-Lazio 3-1 10°

52 punti 2014/15 Paulo Sousa Fiorentina 🟢 Vittoria

Fiorentina-Milan 2-0 5°

64 punti 2015/16 Ivan Jurić Genoa 🟢 Vittoria

Genoa-Cagliari 3-1 Esonero

(1ª - 25ª)



(32ª - ultima) 2016/17 Andrea Pirlo Juventus 🟢 Vittoria

Juventus-Sampdoria 3-0 4°

78 punti 2020/21 Vincenzo Italiano Spezia 🟢 Vittoria

Udinese-Spezia 0-2 15°

39 punti 2020/21 Alessio Dionisi Sassuolo 🟢 Vittoria

Verona-Sassuolo 2-3 11°

50 punti 2021/22

*: la 1ª giornata della stagione 2011/12, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.

Allenatori esordienti che hanno vinto al debutto, ma a stagione in corso

Ecco la lista degli allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti al proprio debutto, ma subentrati nel campionato in pieno svolgimento, suddivisi in ordine temporale crescente. Su un totale di 64, ci sono riusciti in 23:

Allenatore Club Debutto Stagione Maurizio D’Angelo Chievo 🟢 Vittoria

Siena-Chievo 0-1



(36ª giornata) 2004/05 Roberto Donadoni Livorno 🟢 Vittoria

Livorno-Messina 3-1



(19ª giornata) 2004/05 Fernando Orsi Livorno 🟢 Vittoria

Livorno-Cagliari 2-1



(22ª giornata) 2006/07 Renzo Gobbo



Rosario Pergolizzi Palermo 🟢 Vittoria

Livorno-Palermo 1-2



(34ª giornata) 2006/07 Walter Zenga Catania 🟢 Vittoria

Catania-Napoli 3-0



(32ª giornata) 2007/08 Ciro Ferrara Juventus 🟢 Vittoria

Siena-Juventus 0-3



(37ª giornata) 2008/09 Andrea Stramaccioni Inter 🟢 Vittoria

Inter-Genoa 5-4



(30ª giornata) 2011/12 Ivo Pulga Cagliari 🟢 Vittoria

Torino-Cagliari 0-1



(7ª giornata) 2012/13 Eugenio Corini Chievo 🟢 Vittoria

Chievo-Sampdoria 2-1



(7ª giornata) 2012/13 Clarence Seedorf Milan 🟢 Vittoria

Milan-Verona 1-0



(20ª giornata) 2013/14 Gianluca Festa Cagliari 🟢 Vittoria

Fiorentina-Cagliari 1-3



(32ª giornata) 2014/15 Simone Inzaghi Lazio 🟢 Vittoria

Palermo-Lazio 0-3



(32ª giornata) 2015/16 Christian Brocchi Milan 🟢 Vittoria

Sampdoria-Milan 0-1



(33ª giornata) 2015/16 Giovanni Bosi Palermo 🟢 Vittoria

Palermo-Udinese 4-1



(21ª giornata) 2015/16 Stefano Vecchi Inter 🟢 Vittoria

Inter-Crotone 3-0



(12ª giornata) 2016/17 Lorenzo D’Anna Chievo 🟢 Vittoria

Crotone-Chievo 1-2



(36ª giornata) 2017/18 Thiago Motta Genoa 🟢 Vittoria

Genoa-Brescia 3-1



(9ª giornata) 2019/20 Luca Gotti Udinese 🟢 Vittoria

Genoa-Udinese 1-3



(11ª giornata) 2019/20 Luca Vigiani Bologna 🟢 Vittoria

Bologna-Fiorentina 2-1



(6ª giornata) 2022/23 Raffaele Palladino Monza 🟢 Vittoria

Monza-Juventus 1-0



(7ª giornata) 2022/23 Daniele De Rossi Roma 🟢 Vittoria

Roma-Verona 2-1



(21ª giornata) 2023/24 Christian Chivu Parma 🟢 Vittoria

Parma-Bologna 2-0



(26ª giornata) 2024/25

Serie A, allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni

Di seguito, è stata effettuata una suddivisione per ciascuna delle 20 stagioni, includendo anche quegli allenatori che, alla prima giornata, non hanno ottenuto i tre punti, oltre a riportare tutti coloro che hanno debuttato in assoluto in Serie A, ma a campionato in corso.

Stagione 2004/05

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Andrea Mandorlini Atalanta 🟡 Pareggio

Atalanta-Lecce 2-2 Esonero

(1ª - 14ª) Daniele Arrigoni Cagliari 🟢 Vittoria

Cagliari-Bologna 1-0 12°

44 punti Mario Beretta Chievo 🟡 Pareggio

Chievo-Inter 2-2 Esonero

(1ª - 35ª) Domenico Caso Lazio 🟢 Vittoria

Sampdoria-Lazio 0-1 Esonero

(1ª - 16ª) Walter Mazzarri Reggina 🟡 Pareggio

Reggina-Udinese 0-0 10°

44 punti Rudi Völler Roma 🟢 Vittoria

Roma-Fiorentina 1-0 Esonero

(1ª - 4ª)

Esordio nel campionato in corso

Maurizio D’Angelo , Chievo: (36ª - ultima) successore di Mario Beretta; esordio in Siena-Chievo 0-1

, Chievo: (36ª - ultima) successore di Mario Beretta; esordio in Siena-Chievo 0-1 Roberto Donadoni , Livorno: (19ª - ultima) successore di Franco Colomba; esordio in Livorno-Messina 3-1

, Livorno: (19ª - ultima) successore di Franco Colomba; esordio in Livorno-Messina 3-1 Bruno Conti, Roma: (29ª - ultima) successore di Luigi Del Neri; esordio in Roma-Milan 0-2

-

Stagione 2005/06

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Massimo Silva Ascoli 🟡 Pareggio

Ascoli-Milan 1-1 10°

43 punti Attilio Tesser Cagliari 🔴 Sconfitta

Siena-Cagliari 2-1 Esonero

(1ª) Giuseppe Pillon Chievo 🔴 Sconfitta

Juventus-Chievo 1-0 4°

54 punti Mario Somma Empoli 🔴 Sconfitta

Udinese-Empoli 1-0 Esonero

(1ª - 20ª) Angelo Gregucci Lecce 🔴 Sconfitta

Livorno-Lecce 2-1 Esonero

(1ª - 5ª) Ezio Rossi Treviso 🔴 Sconfitta

Inter-Treviso 3-0 Esonero

(1ª - 11ª)

Esordio nel campionato in corso

Davide Ballardini , Cagliari: (3ª - 11ª), successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Cagliari-Messina 1-1

, Cagliari: (3ª - 11ª), successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Cagliari-Messina 1-1 Franco Paleari , Lecce: (22ª - ultima), successore di Silvio Baldini; esordio in Lecce-Inter 0-2

, Lecce: (22ª - ultima), successore di Silvio Baldini; esordio in Lecce-Inter 0-2 Diego Bortoluzzi, Treviso: (27ª - ultima), successore di Alberto Cavasin; esordio in Empoli-Treviso 1-1

-

Stagione 2006/07

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Stefano Colantuono Atalanta 🟢 Vittoria

Atalanta-Ascoli 3-1 8°

50 punti Marco Giampaolo Cagliari 🔴 Sconfitta

Cagliari-Catania 0-1 Esonero

(1ª - 16ª)



Esonero

(22ª)



26ª - ultima Pasquale Marino Catania 🟢 Vittoria

Cagliari-Catania 0-1 13°

41 punti Bruno Giordano Messina 🟢 Vittoria

Messina-Udinese 1-0 Esonero

(1ª - 22ª)



Esonero

(30ª - 33ª) Stefano Pioli Parma 🟡 Pareggio

Torino-Parma 1-1 Esonero

(1ª - 21ª)



Esonero

(23ª)

Esordio nel campionato in corso

Fernando Orsi , Livorno: (22ª) successore di Daniele Arrigoni; ad interim; (30ª - ultima) successore di Daniele Arrigoni; esordio in Livorno-Cagliari 2-1

, Livorno: (22ª) successore di Daniele Arrigoni; ad interim; (30ª - ultima) successore di Daniele Arrigoni; esordio in Livorno-Cagliari 2-1 Renzo Gobbo e Rosario Pergolizzi, Palermo: (34ª - 36ª) successori di Francesco Guidolin; esonero; esordio in Livorno-Palermo 1-2

-

Stagione 2007/08

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Gian Piero Gasperini Genoa 🔴 Sconfitta

Genoa-Milan 0-3 10°

48 punti Domenico Di Carlo Parma 🟡 Pareggio

Parma-Catania 2-2 Esonero

(1ª - 27ª) Massimo Ficcadenti Reggina 🟡 Pareggio

Reggina-Atalanta 1-1 Esonero

(1ª - 10ª)

Esordio nel campionato in corso

Walter Zenga , Catania: (32ª - ultima) successore di Silvio Baldini; esordio in Catania-Napoli 3-0

, Catania: (32ª - ultima) successore di Silvio Baldini; esordio in Catania-Napoli 3-0 Andrea Manzo , Parma: (ultima giornata) successore di Héctor Cúper; esordio in Parma-Inter 0-2

, Parma: (ultima giornata) successore di Héctor Cúper; esordio in Parma-Inter 0-2 Nevio Orlandi, Reggina: (27ª - ultima) successore di Renzo Ulivieri; esordio in Inter-Reggina 2-0

-

Stagione 2008/09

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Massimiliano Allegri Cagliari 🔴 Sconfitta

Cagliari-Lazio 1-4 9°

53 punti Giuseppe Iachini Chievo 🟢 Vittoria

Chievo-Reggina 2-1 Esonero

(1ª - 10ª) José Mourinho Inter 🟡 Pareggio

Sampdoria-Inter 1-1 1° posto

84 punti

Esordio nel campionato in corso

Siniša Mihajlović , Bologna: (11ª - 31ª) successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Bologna-Roma 1-1

, Bologna: (11ª - 31ª) successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Bologna-Roma 1-1 Ciro Ferrara, Juventus (37ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Siena-Juventus 0-3

-

Stagione 2009/10

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Gianluca Atzori Catania 🔴 Sconfitta

Catania-Sampdoria 1-2 Esonero

(1ª - 15ª) Gennaro Ruotolo Livorno 🟡 Pareggio

Livorno-Cagliari 0-0 Esonero

(1ª - 8ª)



33ª - ultima Leonardo Milan 🟢 Vittoria

Siena-Milan 1-2 3° posto

70 punti

Esordio nel campionato in corso

Antonio Conte , Atalanta: (5ª - 18ª) successore di Angelo Gregucci; esonero; esordio in Atalanta-Catania 0-0

, Atalanta: (5ª - 18ª) successore di Angelo Gregucci; esonero; esordio in Atalanta-Catania 0-0 Valter Bonacina , Atalanta: (19ª) successore di Antonio Conte; ad interim; esordio in Palermo-Atalanta 1-0

, Atalanta: (19ª) successore di Antonio Conte; ad interim; esordio in Palermo-Atalanta 1-0 Giorgio Melis , Cagliari: (34ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Cagliari-Palermo 2-2

, Cagliari: (34ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Cagliari-Palermo 2-2 Marco Baroni, Siena: (10ª - 13ª) successore di Marco Giampaolo; esonero; esordio in Bologna-Siena 2-1

-

Stagione 2010/11

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Paolo Magnani Bologna 🟡 Pareggio

Bologna-Inter 0-0 Ad interim

(1ª) Pierpaolo Bisoli Cagliari 🟡 Pareggio

Palermo-Cagliari 0-0 Esonero

(1ª - 12ª) Rafael Benítez Inter 🟡 Pareggio

Bologna-Inter 0-0 Esonero

(1ª - 15ª)

Esordio nel campionato in corso

Diego Simeone , Catania: (21ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Parma-Catania 2-0

, Catania: (21ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Parma-Catania 2-0 Vincenzo Montella, Roma: (27ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Roma-Parma 2-2

-

Stagione 2011/12

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Eusebio Di Francesco Lecce 🔴 Sconfitta

Lecce-Udinese 0-2 Esonero

(2ª - 12ª) * Devis Mangia Palermo 🟢 Vittoria

Palermo-Inter 4-3 Esonero

(2ª - 16ª) * Luis Enrique Roma 🔴 Sconfitta

Roma-Cagliari 1-2 7° *

56 punti Giuseppe Sannino Siena 🟡 Pareggio

Catania-Siena 0-0 14° *

44 punti

Esordio nel campionato in corso

Andrea Stramaccioni, Inter: (30ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Inter-Genoa 5-4

*: la 1ª giornata, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.

-

Stagione 2012/13

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Rolando Maran Catania 🟡 Pareggio

Roma-Catania 2-2 8°

56 punti Vladimir Petković Lazio 🟢 Vittoria

Atalanta-Lazio 0-1 7°

61 punti Giovanni Stroppa Pescara 🔴 Sconfitta

Pescara-Inter 0-3 Esonero

(1ª - 13ª)

Esordio nel campionato in corso

Ivo Pulga , Cagliari: (7ª - ultima) successore di Massimo Ficcadenti; esordio in Torino-Cagliari 0-1

, Cagliari: (7ª - ultima) successore di Massimo Ficcadenti; esordio in Torino-Cagliari 0-1 Eugenio Corini , Chievo: (7ª - ultima) successore di Domenico Di Carlo; esordio in Chievo-Sampdoria 2-1

, Chievo: (7ª - ultima) successore di Domenico Di Carlo; esordio in Chievo-Sampdoria 2-1 Cristiano Bergodi , Pescara: (14ª - 27ª) successore di Giovanni Stroppa; esonero; esordio in Pescara-Roma 0-1

, Pescara: (14ª - 27ª) successore di Giovanni Stroppa; esonero; esordio in Pescara-Roma 0-1 Cristian Bucchi , Pescara: (28ª - ultima) successore di Cristiano Bergodi; esordio in Atalanta-Pescara 2-1

, Pescara: (28ª - ultima) successore di Cristiano Bergodi; esordio in Atalanta-Pescara 2-1 Aurelio Andreazzoli, Roma: (24ª - ultima) successori di Zdeněk Zeman; esordio in Sampdoria-Roma 3-1

-

Stagione 2013/14

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Diego Luis López Cagliari 🟢 Vittoria

Cagliari-Atalanta 2-1 Esonero

(1ª - 32ª) Fabio Liverani Genoa 🔴 Sconfitta

Inter-Genoa 2-0 Esonero

(1ª - 6ª) Davide Nicola Livorno 🔴 Sconfitta

Livorno-Roma 0-2 Esonero

(1ª - 19ª)



35ª - ultima Rudi Garcia Roma 🟢 Vittoria

Livorno-Roma 0-2 2°

85 punti

Esordio nel campionato in corso

Maurizio Pellegrino , Catania: (33ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Milan-Catania 1-0

, Catania: (33ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Milan-Catania 1-0 Clarence Seedorf, Milan: (20ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Milan-Verona 1-0

-

Stagione 2014/15

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Maurizio Sarri Empoli 🔴 Sconfitta

Udinese-Empoli 2-0 15°

42 punti Filippo Inzaghi Milan 🟢 Vittoria

Milan-Lazio 3-1 10°

52 punti

Esordio nel campionato in corso

Gianfranco Zola , Cagliari: (17ª - 26ª) successore di Zdeněk Zeman; esonero; esordio in Palermo-Cagliari 5-0

, Cagliari: (17ª - 26ª) successore di Zdeněk Zeman; esonero; esordio in Palermo-Cagliari 5-0 Gianluca Festa, Cagliari: (32ª - ultima) successore di Zdeněk Zeman; esordio in Fiorentina-Cagliari 1-3

-

Stagione 2015/16

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Fabrizio Castori Carpi 🔴 Sconfitta

Sampdoria-Carpi 5-2 Esonero

(1ª - 6ª)



12ª - ultima Paulo Sousa Fiorentina 🟢 Vittoria

Fiorentina-Milan 2-0 5°

64 punti Roberto Stellone Frosinone 🔴 Sconfitta

Frosinone-Torino 1-2 19°

31 punti

Esordio nel campionato in corso

Simone Inzaghi , Lazio: (32ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Palermo-Lazio 0-3

, Lazio: (32ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Palermo-Lazio 0-3 Cristian Brocchi , Milan: (33ª - ultima) successore di Siniša Mihajlović; esordio in Sampdoria-Milan 0-1

, Milan: (33ª - ultima) successore di Siniša Mihajlović; esordio in Sampdoria-Milan 0-1 Fabio Viviani , Palermo: (20ª) successore di Davide Ballardini; ad interim; esordio in Genoa-Palermo 4-0

, Palermo: (20ª) successore di Davide Ballardini; ad interim; esordio in Genoa-Palermo 4-0 Giovanni Bosi , Palermo: (21ª) successore di Fabio Viviani, ad interim; (25ª) successore di Giovanni Tedesco; ad interim; esordio in Palermo-Udinese 4-1

, Palermo: (21ª) successore di Fabio Viviani, ad interim; (25ª) successore di Giovanni Tedesco; ad interim; esordio in Palermo-Udinese 4-1 Giovanni Tedesco, Palermo: (22ª - 24ª) successore di Giovanni Bosi; esonero; esordio in Carpi-Palermo 1-1

-

Stagione 2016/17

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Massimo Rastelli Cagliari 🔴 Sconfitta

Genoa-Cagliari 3-1 11°

47 punti Giovanni Martusciello Empoli 🔴 Sconfitta

Empoli-Sampdoria 0-1 18°

32 punti Ivan Jurić Genoa 🟢 Vittoria

Genoa-Cagliari 3-1 Esonero

(1ª - 25ª)



32ª - ultima Frank de Boer Inter 🔴 Sconfitta

Chievo-Inter 2-0 Esonero

(1ª - 11ª) Massimo Oddo Pescara 🟡 Pareggio

Pescara-Napoli 2-2 Esonero

(1ª - 24ª)

Esordio nel campionato in corso

Stefano Vecchi , Inter: (12ª) successore di Frank de Boer; ad interim; (36ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Inter-Crotone 3-0

, Inter: (12ª) successore di Frank de Boer; ad interim; (36ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Inter-Crotone 3-0 Roberto De Zerbi, Palermo: (3ª - 14ª) successore di Davide Ballardini; esonero; esordio in Palermo-Napoli 0-3

-

Stagione 2017/18

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Leonardo Semplici SPAL 🟡 Pareggio

Lazio-SPAL 0-0 17°

38 punti Fabio Pecchia Verona 🔴 Sconfitta

Verona-Napoli 1-3 19°

25 punti

Esordio nel campionato in corso

Lorenzo D'Anna , Chievo: (36ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Crotone-Chievo 1-2

, Chievo: (36ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Crotone-Chievo 1-2 Gennaro Gattuso , Milan: (15ª - ultima) successore di Vincenzo Montella; esordio in Benevento-Milan 2-2

, Milan: (15ª - ultima) successore di Vincenzo Montella; esordio in Benevento-Milan 2-2 Igor Tudor, Udinese: (35ª - ultima) successore di Massimo Oddo; esordio in Benevento-Udinese 3-3

-

Stagione 2018/19

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Moreno Longo Frosinone 🔴 Sconfitta

Atalanta-Frosinone 4-0 Esonero

(1ª - 16ª) Roberto D’Aversa Parma 🟡 Pareggio

Parma-Udinese 2-2 14°

41 punti Julio Velázquez Udinese 🟡 Pareggio

Parma-Udinese 2-2 Esonero

(1ª - 12ª)

Esordio nel campionato in corso

Nessuno

-

Stagione 2019/20

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Paulo Fonseca Roma 🟡 Pareggio

Roma-Genoa 3-3 5°

70 punti

Esordio nel campionato in corso

Fabio Grosso , Brescia: (12ª - 14ª) successore di Eugenio Corini; esonero; esordio in Brescia-Torino 0-4

, Brescia: (12ª - 14ª) successore di Eugenio Corini; esonero; esordio in Brescia-Torino 0-4 Thiago Motta , Genoa: (9ª - 17ª) successore di Aurelio Andreazzoli; esonero; esordio in Genoa-Brescia 3-1

, Genoa: (9ª - 17ª) successore di Aurelio Andreazzoli; esonero; esordio in Genoa-Brescia 3-1 Luigi Di Biagio , SPAL: (24ª - ultima) successore di Leonardo Semplici; esordio in Lecce-SPAL 2-1

, SPAL: (24ª - ultima) successore di Leonardo Semplici; esordio in Lecce-SPAL 2-1 Luca Gotti, Udinese: (11ª - ultima) successore di Igor Tudor; esordio in Genoa-Udinese 1-3

-

Stagione 2020/21

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Andrea Pirlo Juventus 🟢 Vittoria

Juventus-Sampdoria 3-0 4°

78 punti Vincenzo Italiano Spezia 🟢 Vittoria

Udinese-Spezia 0-2 15°

39 punti

Esordio nel campionato in corso

Nessuno

-

Stagione 2021/22

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Alessio Dionisi Sassuolo 🟢 Vittoria

Verona-Sassuolo 2-3 11°

50 punti Paolo Zanetti Venezia 🔴 Sconfitta

Napoli-Venezia 2-0 Esonero

(1ª - 19ª)



Esonero

(21ª - 34ª)

Esordio nel campionato in corso

Alessandro Agostini , Cagliari: (36ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Salernitana-Cagliari 1-1

, Cagliari: (36ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Salernitana-Cagliari 1-1 Andriy Shevchenko , Genoa: (13ª - 21ª) successore di Davide Ballardini; esonero, esordio in Genoa-Roma 0-2

, Genoa: (13ª - 21ª) successore di Davide Ballardini; esonero, esordio in Genoa-Roma 0-2 Abdoulay Konko , Genoa: (22ª) successore di Andriy Shevchenko; ad interim; esordio in Fiorentina-Genoa 6-0

, Genoa: (22ª) successore di Andriy Shevchenko; ad interim; esordio in Fiorentina-Genoa 6-0 Alexander Blessin , Genoa: (23ª - ultima) successore di Abdoulay Konko; esordio in Genoa-Udinese 0-0

, Genoa: (23ª - ultima) successore di Abdoulay Konko; esordio in Genoa-Udinese 0-0 Gabriele Cioffi , Udinese: (17ª - ultima) successore di Luca Gotti; esordio in Udinese-Milan 1-1

, Udinese: (17ª - ultima) successore di Luca Gotti; esordio in Udinese-Milan 1-1 Andrea Soncin, Venezia: (20ª) successore di Paolo Zanetti; ad interim; (35ª - ultima) successore di Paolo Zanetti; esordio in Salernitana-Venezia 2-1

-

Stagione 2022/23

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Massimiliano Alvini Cremonese 🔴 Sconfitta

Fiorentina-Cremonese 3-2 Esonero

(1ª-18ª) Andrea Sottil Udinese 🔴 Sconfitta

Milan-Udinese 4-2 12°

46 punti

Esordio nel campionato in corso

Luca Vigiani , Bologna: (6ª) successore di Siniša Mihajlović (1ª - 5ª); ad interim; esordio in Bologna-Fiorentina 2-1

, Bologna: (6ª) successore di Siniša Mihajlović (1ª - 5ª); ad interim; esordio in Bologna-Fiorentina 2-1 Raffaele Palladino , Monza: (7ª - ultima) successore di Giovanni Stroppa; esordio in Monza-Juventus 1-0

, Monza: (7ª - ultima) successore di Giovanni Stroppa; esordio in Monza-Juventus 1-0 Dejan Stanković , Sampdoria: (9ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Bologna-Sampdoria 1-1

, Sampdoria: (9ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Bologna-Sampdoria 1-1 Fabrizio Lorieri , Spezia: (23ª) successore di Luca Gotti; ad interim; esordio in Spezia-Juventus 0-2

, Spezia: (23ª) successore di Luca Gotti; ad interim; esordio in Spezia-Juventus 0-2 Salvatore Bocchetti , Verona: (10ª - 15ª) successore di Gabriele Cioffi; esonero; esordio in Verona-Milan 1-2

, Verona: (10ª - 15ª) successore di Gabriele Cioffi; esonero; esordio in Verona-Milan 1-2 Marco Zaffaroni, Verona: (16ª - ultima, spareggio) successore di Salvatore Bocchetti; esordio in Torino-Verona 1-1

-

Stagione 2023/24

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Alberto Gilardino Genoa 🔴 Sconfitta

Genoa-Fiorentina 1-4 11°

49 punti

Esordio nel campionato in corso

Paolo Montero , Juventus: (37ª- ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Bologna-Juventus 3-3

, Juventus: (37ª- ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Bologna-Juventus 3-3 Francesco Calzona , Napoli: (26ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Cagliari-Napoli 1-1

, Napoli: (26ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Cagliari-Napoli 1-1 Daniele De Rossi , Roma: (21ª - ultima) successore di José Mourinho; esordio in Roma-Verona 2-1

, Roma: (21ª - ultima) successore di José Mourinho; esordio in Roma-Verona 2-1 Emiliano Bigica , Sassuolo: (21ª) successore di Alessio Dionisi; ad interi; esordio in Sassuolo-Napoli 1-6

, Sassuolo: (21ª) successore di Alessio Dionisi; ad interi; esordio in Sassuolo-Napoli 1-6 Fabio Cannavaro, Udinese: (34ª - ultima e ultimi 18’ della 32ª) successore di Gabriele Cioffi; esordio in Udinese-Roma 1-2

-

Stagione 2024/25

Allenatore Club 1ª giornata Esito finale Cesc Fàbregas Como 🔴 Sconfitta

Juventus-Como 3-0 10°

49 punti Alessandro Nesta Monza 🟡 Pareggio

Empoli-Monza 0-0 Esonero

(1ª - 17ª)



25ª - ultima Paolo Vanoli Torino 🟡 Pareggio

Milan-Torino 2-2 11°

44 punti Kosta Runjaić Udinese 🟡 Pareggio

Bologna-Udinese 1-1 12°

44 punti

Esordio nel campionato in corso

Patrick Vieira , Genoa: (13ª - ultima) successore di Alberto Gilardino; esordio in Genoa-Cagliari 2-2

, Genoa: (13ª - ultima) successore di Alberto Gilardino; esordio in Genoa-Cagliari 2-2 Sérgio Conceição , Milan: (19ª - ultima) successore di Paulo Fonseca; esordio in Milan-Cagliari 1-1

, Milan: (19ª - ultima) successore di Paulo Fonseca; esordio in Milan-Cagliari 1-1 Cristian Chivu, Parma: (26ª - ultima) successore di Fabio Pecchia; esordio in Parma-Bologna 2-0

-

Classifica dei primi 20 allenatori esordienti

Ecco la classifica dei primi 20 allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che hanno ottenuto più punti alla loro prima esperienza in assoluto in massima serie e hanno concluso la stagione nella miglior posizione in classifica, escludendo, di conseguenza, tutti quelli esonerati o subentrati a campionato in corso. La curiosità è che, malgrado risulti al secondo posto per punti totalizzati e non abbia ottenuto una vittoria al suo esordio assoluto alla prima giornata, Josè Mourinho è stato l'unico in grado di conquistare lo scudetto alla sua prima stagione in Italia. Rudi Garcia, invece, ha totalizzato più punti di tutti (85), ma, sebbene questa performance, concluse la stagione 2013/14 da allenatore della Roma al secondo posto, alle spalle della Juventus di Antonio Conte che vinse quel campionato con il record di 102 punti.