Serie A, allenatori esordienti: chi ha ottenuto i 3 punti alla prima di campionato? Italiano e Jurić nei 18 che ci sono riusciti. Ecco tutti i nomi di chi ha iniziato con una vittoria

Francesco Fasolino
Pubblicato il

Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutti quegli allenatori che, nelle ultime 20 stagioni (dalla 2004/05 alla 2024/25), hanno compiuto il debutto assoluto in Serie A alla prima giornata, selezionando chi è riuscito a ottenere subito i tre punti e analizzando qual è stato il trend per ciascuno di essi. Sono emersi 67 nomi e, tra questi, soltanto in 18 sono riusciti a ottenere i tre punti, 22 hanno impattato con un pareggio e ben 27 hanno conosciuto la sconfitta. Inoltre, altri 64 "volti nuovi" hanno compiuto l'esordio in massima serie, ma a campionato in corso. Ecco i nomi con i rispettivi numeri.

In ogni stagione sportiva, il "valzer" degli allenatori è un consueto appuntamento che coinvolge milioni di tifosi, regala emozioni e speranze e indirizza le sorti di molti club, a cominciare da quelli partecipanti a una Serie A che resta il fulcro del calcio nazionale. Volti semi sconosciuti e affermati si uniscono dando il via a una maratona carica di incognite e di curiosità, in un intreccio di destini che porterà soltanto un gruppo di braccia, vestite dalla stessa maglia, a stagliarsi verso il cielo per consacrare il raggiungimento del traguardo più ambito. Il primo posto non resta l'unico obiettivo del campionato, perché ciascun allenatore ha il proprio "Scudetto" da vincere.

Serie A, allenatori esordienti: chi ha vinto alla prima giornata?

Quest'anno, in particolare, la Serie A si appresta a regalare una delle novità più suggestive, in quanto è pronto a esordire il più giovane nella storia del massimo campionato italiano nell'era dei tre punti: Carlos Cuesta, allenatore spagnolo scelto dal Parma, poco più che trentenne. Gli occhi saranno puntati, particolarmente, su di lui, ma non mancheranno gli sguardi dai quali nessuno dei protagonisti in panchina potrà esimersi. Nell'analisi effettuata, sono stati raccolti i dati delle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che riguardano gli esordi di tutti gli allenatori chiamati in causa: un totale di 131 "volti nuovi", ma 67 sono coloro che hanno visto il proprio debutto alla prima giornata di campionato, mentre i restanti 64 hanno compiuto la loro prima apparizione a campionato in corso.

La lista seguente raccoglie soltanto il primo gruppo di allenatori, evidenziando sia il risultato ottenuto alla prima giornata che l'esito finale per ciascuno di essi. Soltanto in 18 sono riusciti a ottenere subito i tre punti (26,9%), mentre 22 hanno impattato con un pareggio (32,8%) e ben 27 hanno incassato la sconfitta (40,3%). In 11 sono riusciti a completare l'intera stagione, mentre i restanti 7 sono stati sollevati dall'incarico anzitempo.

L'allenatore che ha ottenuto il miglior rendimento stagionale è stato il nazionale francese Rudi Garcia, con 85 punti totalizzati nella stagione 2013/14, consentendo alla Roma di ottenere un secondo posto in classifica; a seguire, c'è Andrea Pirlo che nella stagione 2021/21 ottenne 78 punti, grazie ai quali la Juventus riuscì a conquistare la partecipazione alla successiva Champions League; al terzo posto di questo podio c'è il brasiliano Leonardo che raccolse 70 punti nella stagione 2009/10, quando sedeva sulla panchina del Milan.

Leggi anche:  Intervista esclusiva a Massimo Paganin: "Martínez e Thuram punti di riferimento di questa Inter. De Bruyne uno dei più grandi assistman. Højlund? Se il Napoli lo prendesse..."

Allenatori esordienti che hanno vinto alla prima giornata di campionato

Ecco la lista dei 18 allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti alla prima giornata di campionato, suddivisi in ordine temporale crescente:

AllenatoreClub1ª giornataEsito finaleStagione
Daniele ArrigoniCagliari🟢 Vittoria
Cagliari-Bologna 1-0		12°
44 punti		2004/05
Domenico CasoLazio🟢 Vittoria
Sampdoria-Lazio 0-1		Esonero
(1ª -16ª)		2004/05
Rudi VöllerRoma🟢 Vittoria
Roma-Fiorentina 1-0		Esonero
(1ª - 4ª)		2004/05
Stefano ColantuonoAtalanta🟢 Vittoria
Atalanta-Ascoli 3-1
50 punti		2006/07
Pasquale MarinoCatania🟢 Vittoria
Cagliari-Catania 0-1		13°
41 punti		2006/07
Bruno GiordanoMessina🟢 Vittoria
Messina-Udinese 1-0		Esonero
(1ª - 22ª)

Esonero
(30ª - 33ª)		2006/07
Giuseppe IachiniChievo🟢 Vittoria
Chievo-Reggina 2-1		Esonero
(1ª - 10ª)		2008/09
LeonardoMilan🟢 Vittoria
Siena-Milan 1-2		3° posto
70 punti		2009/10
Devis Mangia*Palermo🟢 Vittoria
Palermo-Inter 4-3		Esonero
(2ª - 16ª)		2011/12
Vladimir PetkovićLazio🟢 Vittoria
Atalanta-Lazio 0-1		7° posto
61 punti		2012/13
Diego Luis LópezCagliari🟢 Vittoria
Cagliari-Atalanta 2-1		Esonero
(1ª - 32ª)		2013/14
Rudi GarciaRoma🟢 Vittoria
Livorno-Roma 0-2
85 punti		2013/14
Filippo InzaghiMilan🟢 Vittoria
Milan-Lazio 3-1		10°
52 punti		2014/15
Paulo SousaFiorentina🟢 Vittoria
Fiorentina-Milan 2-0
64 punti		2015/16
Ivan JurićGenoa🟢 Vittoria
Genoa-Cagliari 3-1		Esonero
(1ª - 25ª)

(32ª - ultima)		2016/17
Andrea PirloJuventus🟢 Vittoria
Juventus-Sampdoria 3-0
78 punti		2020/21
Vincenzo ItalianoSpezia🟢 Vittoria
Udinese-Spezia 0-2		15°
39 punti		2020/21
Alessio DionisiSassuolo🟢 Vittoria
Verona-Sassuolo 2-3		11°
50 punti		2021/22

*: la 1ª giornata della stagione 2011/12, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.

Allenatori esordienti che hanno vinto al debutto, ma a stagione in corso

Ecco la lista degli allenatori esordienti che hanno ottenuto i tre punti al proprio debutto, ma subentrati nel campionato in pieno svolgimento, suddivisi in ordine temporale crescente. Su un totale di 64, ci sono riusciti in 23:

AllenatoreClubDebuttoStagione
Maurizio D’AngeloChievo🟢 Vittoria
Siena-Chievo 0-1

(36ª giornata)		2004/05
Roberto DonadoniLivorno🟢 Vittoria
Livorno-Messina 3-1

(19ª giornata)		2004/05
Fernando OrsiLivorno🟢 Vittoria
Livorno-Cagliari 2-1

(22ª giornata)		2006/07
Renzo Gobbo

Rosario Pergolizzi		Palermo🟢 Vittoria
Livorno-Palermo 1-2

(34ª giornata)		2006/07
Walter ZengaCatania🟢 Vittoria
Catania-Napoli 3-0

(32ª giornata)		2007/08
Ciro FerraraJuventus🟢 Vittoria
Siena-Juventus 0-3

(37ª giornata)		2008/09
Andrea StramaccioniInter🟢 Vittoria
Inter-Genoa 5-4

(30ª giornata)		2011/12
Ivo PulgaCagliari🟢 Vittoria
Torino-Cagliari 0-1

(7ª giornata)		2012/13
Eugenio CoriniChievo🟢 Vittoria
Chievo-Sampdoria 2-1

(7ª giornata)		2012/13
Clarence SeedorfMilan🟢 Vittoria
Milan-Verona 1-0

(20ª giornata)		2013/14
Gianluca FestaCagliari🟢 Vittoria
Fiorentina-Cagliari 1-3

(32ª giornata)		2014/15
Simone InzaghiLazio🟢 Vittoria
Palermo-Lazio 0-3

(32ª giornata)		2015/16
Christian BrocchiMilan🟢 Vittoria
Sampdoria-Milan 0-1

(33ª giornata)		2015/16
Giovanni BosiPalermo🟢 Vittoria
Palermo-Udinese 4-1

(21ª giornata)		2015/16
Stefano VecchiInter🟢 Vittoria
Inter-Crotone 3-0

(12ª giornata)		2016/17
Lorenzo D’AnnaChievo🟢 Vittoria
Crotone-Chievo 1-2

(36ª giornata)		2017/18
Thiago MottaGenoa🟢 Vittoria
Genoa-Brescia 3-1

(9ª giornata)		2019/20
Luca GottiUdinese🟢 Vittoria
Genoa-Udinese 1-3

(11ª giornata)		2019/20
Luca VigianiBologna🟢 Vittoria
Bologna-Fiorentina 2-1

(6ª giornata)		2022/23
Raffaele PalladinoMonza🟢 Vittoria
Monza-Juventus 1-0

(7ª giornata)		2022/23
Daniele De RossiRoma🟢 Vittoria
Roma-Verona 2-1

(21ª giornata)		2023/24
Christian ChivuParma🟢 Vittoria
Parma-Bologna 2-0

(26ª giornata)		2024/25

Serie A, allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni

Di seguito, è stata effettuata una suddivisione per ciascuna delle 20 stagioni, includendo anche quegli allenatori che, alla prima giornata, non hanno ottenuto i tre punti, oltre a riportare tutti coloro che hanno debuttato in assoluto in Serie A, ma a campionato in corso.

Leggi anche:  Intervista esclusiva a Massimo Paganin: "Martínez e Thuram punti di riferimento di questa Inter. De Bruyne uno dei più grandi assistman. Højlund? Se il Napoli lo prendesse..."

Stagione 2004/05

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Andrea MandorliniAtalanta🟡 Pareggio
Atalanta-Lecce 2-2		Esonero
(1ª - 14ª)
Daniele ArrigoniCagliari🟢 Vittoria
Cagliari-Bologna 1-0		12°
44 punti
Mario BerettaChievo🟡 Pareggio
Chievo-Inter 2-2		Esonero
(1ª - 35ª)
Domenico CasoLazio🟢 Vittoria
Sampdoria-Lazio 0-1		Esonero
(1ª - 16ª)
Walter MazzarriReggina🟡 Pareggio
Reggina-Udinese 0-0		10°
44 punti
Rudi VöllerRoma🟢 Vittoria
Roma-Fiorentina 1-0		Esonero
(1ª - 4ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Maurizio D’Angelo, Chievo: (36ª - ultima) successore di Mario Beretta; esordio in Siena-Chievo 0-1
  • Roberto Donadoni, Livorno: (19ª - ultima) successore di Franco Colomba; esordio in Livorno-Messina 3-1
  • Bruno Conti, Roma: (29ª - ultima) successore di Luigi Del Neri; esordio in Roma-Milan 0-2

-

Stagione 2005/06

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Massimo SilvaAscoli🟡 Pareggio
Ascoli-Milan 1-1		10°
43 punti
Attilio TesserCagliari🔴 Sconfitta
Siena-Cagliari 2-1		Esonero
(1ª)
Giuseppe PillonChievo🔴 Sconfitta
Juventus-Chievo 1-0
54 punti
Mario SommaEmpoli🔴 Sconfitta
Udinese-Empoli 1-0		Esonero
(1ª - 20ª)
Angelo GregucciLecce🔴 Sconfitta
Livorno-Lecce 2-1		Esonero
(1ª - 5ª)
Ezio RossiTreviso🔴 Sconfitta
Inter-Treviso 3-0		Esonero
(1ª - 11ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Davide Ballardini, Cagliari: (3ª - 11ª), successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Cagliari-Messina 1-1
  • Franco Paleari, Lecce: (22ª - ultima), successore di Silvio Baldini; esordio in Lecce-Inter 0-2
  • Diego Bortoluzzi, Treviso: (27ª - ultima), successore di Alberto Cavasin; esordio in Empoli-Treviso 1-1

-

Stagione 2006/07

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Stefano ColantuonoAtalanta🟢 Vittoria
Atalanta-Ascoli 3-1
50 punti
Marco GiampaoloCagliari🔴 Sconfitta
Cagliari-Catania 0-1		Esonero
(1ª - 16ª)

Esonero
(22ª)

26ª - ultima
Pasquale MarinoCatania🟢 Vittoria
Cagliari-Catania 0-1		13°
41 punti
Bruno GiordanoMessina🟢 Vittoria
Messina-Udinese 1-0		Esonero
(1ª - 22ª)

Esonero
(30ª - 33ª)
Stefano PioliParma🟡 Pareggio
Torino-Parma 1-1		Esonero
(1ª - 21ª)

Esonero
(23ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Fernando Orsi, Livorno: (22ª) successore di Daniele Arrigoni; ad interim; (30ª - ultima) successore di Daniele Arrigoni; esordio in Livorno-Cagliari 2-1
  • Renzo Gobbo e Rosario Pergolizzi, Palermo: (34ª - 36ª) successori di Francesco Guidolin; esonero; esordio in Livorno-Palermo 1-2
Leggi anche:  Intervista esclusiva a Massimo Paganin: "Martínez e Thuram punti di riferimento di questa Inter. De Bruyne uno dei più grandi assistman. Højlund? Se il Napoli lo prendesse..."

-

Stagione 2007/08

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Gian Piero GasperiniGenoa🔴 Sconfitta
Genoa-Milan 0-3		10°
48 punti
Domenico Di CarloParma🟡 Pareggio
Parma-Catania 2-2		Esonero
(1ª - 27ª)
Massimo FiccadentiReggina🟡 Pareggio
Reggina-Atalanta 1-1		Esonero
(1ª - 10ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Walter Zenga, Catania: (32ª - ultima) successore di Silvio Baldini; esordio in Catania-Napoli 3-0
  • Andrea Manzo, Parma: (ultima giornata) successore di Héctor Cúper; esordio in Parma-Inter 0-2
  • Nevio Orlandi, Reggina: (27ª - ultima) successore di Renzo Ulivieri; esordio in Inter-Reggina 2-0

-

Stagione 2008/09

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Massimiliano AllegriCagliari🔴 Sconfitta
Cagliari-Lazio 1-4
53 punti
Giuseppe IachiniChievo🟢 Vittoria
Chievo-Reggina 2-1		Esonero
(1ª - 10ª)
José MourinhoInter🟡 Pareggio
Sampdoria-Inter 1-1		1° posto
84 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Siniša Mihajlović, Bologna: (11ª - 31ª) successore di Daniele Arrigoni; esonero; esordio in Bologna-Roma 1-1
  • Ciro Ferrara, Juventus (37ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Siena-Juventus 0-3

-

Stagione 2009/10

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Gianluca AtzoriCatania🔴 Sconfitta
Catania-Sampdoria 1-2		Esonero
(1ª - 15ª)
Gennaro RuotoloLivorno🟡 Pareggio
Livorno-Cagliari 0-0		Esonero
(1ª - 8ª)

33ª - ultima
LeonardoMilan🟢 Vittoria
Siena-Milan 1-2		3° posto
70 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Antonio Conte, Atalanta: (5ª - 18ª) successore di Angelo Gregucci; esonero; esordio in Atalanta-Catania 0-0
  • Valter Bonacina, Atalanta: (19ª) successore di Antonio Conte; ad interim; esordio in Palermo-Atalanta 1-0
  • Giorgio Melis, Cagliari: (34ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Cagliari-Palermo 2-2
  • Marco Baroni, Siena: (10ª - 13ª) successore di Marco Giampaolo; esonero; esordio in Bologna-Siena 2-1

-

Stagione 2010/11

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Paolo MagnaniBologna🟡 Pareggio
Bologna-Inter 0-0		Ad interim
(1ª)
Pierpaolo BisoliCagliari🟡 Pareggio
Palermo-Cagliari 0-0		Esonero
(1ª - 12ª)
Rafael BenítezInter🟡 Pareggio
Bologna-Inter 0-0		Esonero
(1ª - 15ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Diego Simeone, Catania: (21ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Parma-Catania 2-0
  • Vincenzo Montella, Roma: (27ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Roma-Parma 2-2

-

Stagione 2011/12

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Eusebio Di FrancescoLecce🔴 Sconfitta
Lecce-Udinese 0-2		Esonero
(2ª - 12ª) *
Devis MangiaPalermo🟢 Vittoria
Palermo-Inter 4-3		Esonero
(2ª - 16ª) *
Luis EnriqueRoma🔴 Sconfitta
Roma-Cagliari 1-2		7° *
56 punti
Giuseppe SanninoSiena🟡 Pareggio
Catania-Siena 0-0		14° *
44 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Andrea Stramaccioni, Inter: (30ª - ultima) successore di Claudio Ranieri; esordio in Inter-Genoa 5-4

*: la 1ª giornata, originariamente prevista per il 27 agosto 2011, è stata rinviata a causa di uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori e recuperata il 21 dicembre 2011.

-

Stagione 2012/13

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Rolando MaranCatania🟡 Pareggio
Roma-Catania 2-2
56 punti
Vladimir PetkovićLazio🟢 Vittoria
Atalanta-Lazio 0-1
61 punti
Giovanni StroppaPescara🔴 Sconfitta
Pescara-Inter 0-3		Esonero
(1ª - 13ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Ivo Pulga, Cagliari: (7ª - ultima) successore di Massimo Ficcadenti; esordio in Torino-Cagliari 0-1
  • Eugenio Corini, Chievo: (7ª - ultima) successore di Domenico Di Carlo; esordio in Chievo-Sampdoria 2-1
  • Cristiano Bergodi, Pescara: (14ª - 27ª) successore di Giovanni Stroppa; esonero; esordio in Pescara-Roma 0-1
  • Cristian Bucchi, Pescara: (28ª - ultima) successore di Cristiano Bergodi; esordio in Atalanta-Pescara 2-1
  • Aurelio Andreazzoli, Roma: (24ª - ultima) successori di Zdeněk Zeman; esordio in Sampdoria-Roma 3-1

-

Stagione 2013/14

AllenatoreClub 1ª giornataEsito finale
Diego Luis LópezCagliari🟢 Vittoria
Cagliari-Atalanta 2-1		Esonero
(1ª - 32ª)
Fabio LiveraniGenoa🔴 Sconfitta
Inter-Genoa 2-0		Esonero
(1ª - 6ª)
Davide NicolaLivorno🔴 Sconfitta
Livorno-Roma 0-2		Esonero
(1ª - 19ª)

35ª - ultima
Rudi GarciaRoma🟢 Vittoria
Livorno-Roma 0-2
85 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Maurizio Pellegrino, Catania: (33ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Milan-Catania 1-0
  • Clarence Seedorf, Milan: (20ª - ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Milan-Verona 1-0

-

Stagione 2014/15

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Maurizio SarriEmpoli🔴 Sconfitta
Udinese-Empoli 2-0		15°
42 punti
Filippo InzaghiMilan🟢 Vittoria
Milan-Lazio 3-1		10°
52 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Gianfranco Zola, Cagliari: (17ª - 26ª) successore di Zdeněk Zeman; esonero; esordio in Palermo-Cagliari 5-0
  • Gianluca Festa, Cagliari: (32ª - ultima) successore di Zdeněk Zeman; esordio in Fiorentina-Cagliari 1-3

-

Stagione 2015/16

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Fabrizio CastoriCarpi🔴 Sconfitta
Sampdoria-Carpi 5-2		Esonero
(1ª - 6ª)

12ª - ultima
Paulo SousaFiorentina🟢 Vittoria
Fiorentina-Milan 2-0
64 punti
Roberto StelloneFrosinone🔴 Sconfitta
Frosinone-Torino 1-2		19°
31 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Simone Inzaghi, Lazio: (32ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Palermo-Lazio 0-3
  • Cristian Brocchi, Milan: (33ª - ultima) successore di Siniša Mihajlović; esordio in Sampdoria-Milan 0-1
  • Fabio Viviani, Palermo: (20ª) successore di Davide Ballardini; ad interim; esordio in Genoa-Palermo 4-0
  • Giovanni Bosi, Palermo: (21ª) successore di Fabio Viviani, ad interim; (25ª) successore di Giovanni Tedesco; ad interim; esordio in Palermo-Udinese 4-1
  • Giovanni Tedesco, Palermo: (22ª - 24ª) successore di Giovanni Bosi; esonero; esordio in Carpi-Palermo 1-1

-

Stagione 2016/17

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Massimo RastelliCagliari🔴 Sconfitta
Genoa-Cagliari 3-1		11°
47 punti
Giovanni MartuscielloEmpoli🔴 Sconfitta
Empoli-Sampdoria 0-1		18°
32 punti
Ivan JurićGenoa🟢 Vittoria
Genoa-Cagliari 3-1		Esonero
(1ª - 25ª)

32ª - ultima
Frank de BoerInter🔴 Sconfitta
Chievo-Inter 2-0		Esonero
(1ª - 11ª)
Massimo OddoPescara🟡 Pareggio
Pescara-Napoli 2-2		Esonero
(1ª - 24ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Stefano Vecchi, Inter: (12ª) successore di Frank de Boer; ad interim; (36ª - ultima) successore di Stefano Pioli; esordio in Inter-Crotone 3-0
  • Roberto De Zerbi, Palermo: (3ª - 14ª) successore di Davide Ballardini; esonero; esordio in Palermo-Napoli 0-3

-

Stagione 2017/18

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Leonardo SempliciSPAL🟡 Pareggio
Lazio-SPAL 0-0		17°
38 punti
Fabio PecchiaVerona🔴 Sconfitta
Verona-Napoli 1-3		19°
25 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Lorenzo D'Anna, Chievo: (36ª - ultima) successore di Rolando Maran; esordio in Crotone-Chievo 1-2
  • Gennaro Gattuso, Milan: (15ª - ultima) successore di Vincenzo Montella; esordio in Benevento-Milan 2-2
  • Igor Tudor, Udinese: (35ª - ultima) successore di Massimo Oddo; esordio in Benevento-Udinese 3-3

-

Stagione 2018/19

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Moreno LongoFrosinone🔴 Sconfitta
Atalanta-Frosinone 4-0		Esonero
(1ª - 16ª)
Roberto D’AversaParma🟡 Pareggio
Parma-Udinese 2-2		14°
41 punti
Julio VelázquezUdinese🟡 Pareggio
Parma-Udinese 2-2		Esonero
(1ª - 12ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Nessuno

-

Stagione 2019/20

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Paulo FonsecaRoma🟡 Pareggio
Roma-Genoa 3-3
70 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Fabio Grosso, Brescia: (12ª - 14ª) successore di Eugenio Corini; esonero; esordio in Brescia-Torino 0-4
  • Thiago Motta, Genoa: (9ª - 17ª) successore di Aurelio Andreazzoli; esonero; esordio in Genoa-Brescia 3-1
  • Luigi Di Biagio, SPAL: (24ª - ultima) successore di Leonardo Semplici; esordio in Lecce-SPAL 2-1
  • Luca Gotti, Udinese: (11ª - ultima) successore di Igor Tudor; esordio in Genoa-Udinese 1-3

-

Stagione 2020/21

AllenatoreClub 1ª giornataEsito finale
Andrea PirloJuventus🟢 Vittoria
Juventus-Sampdoria 3-0
78 punti
Vincenzo ItalianoSpezia🟢 Vittoria
Udinese-Spezia 0-2		15°
39 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Nessuno

-

Stagione 2021/22

AllenatoreClub 1ª giornataEsito finale
Alessio DionisiSassuolo🟢 Vittoria
Verona-Sassuolo 2-3		11°
50 punti
Paolo ZanettiVenezia🔴 Sconfitta
Napoli-Venezia 2-0		Esonero
(1ª - 19ª)

Esonero
(21ª - 34ª)

Esordio nel campionato in corso

  • Alessandro Agostini, Cagliari: (36ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Salernitana-Cagliari 1-1
  • Andriy Shevchenko, Genoa: (13ª - 21ª) successore di Davide Ballardini; esonero, esordio in Genoa-Roma 0-2
  • Abdoulay Konko, Genoa: (22ª) successore di Andriy Shevchenko; ad interim; esordio in Fiorentina-Genoa 6-0
  • Alexander Blessin, Genoa: (23ª - ultima) successore di Abdoulay Konko; esordio in Genoa-Udinese 0-0
  • Gabriele Cioffi, Udinese: (17ª - ultima) successore di Luca Gotti; esordio in Udinese-Milan 1-1
  • Andrea Soncin, Venezia: (20ª) successore di Paolo Zanetti; ad interim; (35ª - ultima) successore di Paolo Zanetti; esordio in Salernitana-Venezia 2-1

-

Stagione 2022/23

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Massimiliano AlviniCremonese🔴 Sconfitta
Fiorentina-Cremonese 3-2		Esonero
(1ª-18ª)
Andrea SottilUdinese🔴 Sconfitta
Milan-Udinese 4-2		12°
46 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Luca Vigiani, Bologna: (6ª) successore di Siniša Mihajlović (1ª - 5ª); ad interim; esordio in Bologna-Fiorentina 2-1
  • Raffaele Palladino, Monza: (7ª - ultima) successore di Giovanni Stroppa; esordio in Monza-Juventus 1-0
  • Dejan Stanković, Sampdoria: (9ª - ultima) successore di Marco Giampaolo; esordio in Bologna-Sampdoria 1-1
  • Fabrizio Lorieri, Spezia: (23ª) successore di Luca Gotti; ad interim; esordio in Spezia-Juventus 0-2
  • Salvatore Bocchetti, Verona: (10ª - 15ª) successore di Gabriele Cioffi; esonero; esordio in Verona-Milan 1-2
  • Marco Zaffaroni, Verona: (16ª - ultima, spareggio) successore di Salvatore Bocchetti; esordio in Torino-Verona 1-1

-

Stagione 2023/24

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Alberto GilardinoGenoa🔴 Sconfitta
Genoa-Fiorentina 1-4		11°
49 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Paolo Montero, Juventus: (37ª- ultima) successore di Massimiliano Allegri; esordio in Bologna-Juventus 3-3
  • Francesco Calzona, Napoli: (26ª - ultima) successore di Walter Mazzarri; esordio in Cagliari-Napoli 1-1
  • Daniele De Rossi, Roma: (21ª - ultima) successore di José Mourinho; esordio in Roma-Verona 2-1
  • Emiliano Bigica, Sassuolo: (21ª) successore di Alessio Dionisi; ad interi; esordio in Sassuolo-Napoli 1-6
  • Fabio Cannavaro, Udinese: (34ª - ultima e ultimi 18’ della 32ª) successore di Gabriele Cioffi; esordio in Udinese-Roma 1-2

-

Stagione 2024/25

AllenatoreClub1ª giornataEsito finale
Cesc FàbregasComo🔴 Sconfitta
Juventus-Como 3-0		10°
49 punti
Alessandro NestaMonza🟡 Pareggio
Empoli-Monza 0-0		Esonero
(1ª - 17ª)

25ª - ultima
Paolo VanoliTorino🟡 Pareggio
Milan-Torino 2-2		11°
44 punti
Kosta RunjaićUdinese🟡 Pareggio
Bologna-Udinese 1-1		12°
44 punti

Esordio nel campionato in corso

  • Patrick Vieira, Genoa: (13ª - ultima) successore di Alberto Gilardino; esordio in Genoa-Cagliari 2-2
  • Sérgio Conceição, Milan: (19ª - ultima) successore di Paulo Fonseca; esordio in Milan-Cagliari 1-1
  • Cristian Chivu, Parma: (26ª - ultima) successore di Fabio Pecchia; esordio in Parma-Bologna 2-0

-

Classifica dei primi 20 allenatori esordienti

Ecco la classifica dei primi 20 allenatori esordienti nelle ultime 20 stagioni della Serie A (dalla 2004/05 alla 2024/25) che hanno ottenuto più punti alla loro prima esperienza in assoluto in massima serie e hanno concluso la stagione nella miglior posizione in classifica, escludendo, di conseguenza, tutti quelli esonerati o subentrati a campionato in corso. La curiosità è che, malgrado risulti al secondo posto per punti totalizzati e non abbia ottenuto una vittoria al suo esordio assoluto alla prima giornata, Josè Mourinho è stato l'unico in grado di conquistare lo scudetto alla sua prima stagione in Italia. Rudi Garcia, invece, ha totalizzato più punti di tutti (85), ma, sebbene questa performance, concluse la stagione 2013/14 da allenatore della Roma al secondo posto, alle spalle della Juventus di Antonio Conte che vinse quel campionato con il record di 102 punti.

#AllenatoreClubStagionePosizione
Punti
1Rudi GarciaRoma2013/14
85
2Josè MourinhoInter2008/09
84
3Andrea PirloJuventus2020/21
78
4LeonardoMilan2009/10
70
5Paulo FonsecaRoma2019/20
70
6Paulo SousaFiorentina2015/16
64
7Vladimir PetkovićLazio2012/13
61
8Rolando MaranCatania2012/13
56
9Luis EnriqueRoma2011/12
56
10Giuseppe PillonChievo2005/06
54
11Massimiliano AllegriCagliari2008/09
53
12Filippo InzaghiMilan2014/1510°
52
13Stefano ColantuonoAtalanta2006/07
50
14Alessio DionisiSassuolo2021/2211°
50
15Cesc FàbregasComo2024/2510°
49
16Alberto GilardinoGenoa2023/2411°
49
17Gian Piero GasperiniGenoa2007/0810°
48
18Massimo RastelliCagliari2016/1711°
47
19Andrea SottilUdinese2022/2312°
46
20Walter MazzarriReggina2004/0510°
44