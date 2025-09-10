Intervista esclusiva a Paolo Paganini: “Credo nella qualificazione dell’Italia. In 4 favorite per lo scudetto! Il mio pronostico dei big match di sabato…”

Abbiamo avuto il piacere d'intervistare Paolo Paganini, celebre giornalista e conduttore Rai. Con lui abbiamo parlato: della nuova Nazionale di Rino Gattuso, di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Como, Fiorentina, Lazio e Roma (partendo dal calciomercato appena concluso, per arrivare ai temi della Serie A).

Salve Paolo Paganini, cominciamo con il successo azzurro in extremis. Crede a questo punto che ci siano possibilità concrete di una rimonta completa nel girone per l’Italia?

Io dico che c’è soprattutto da elogiare lo spirito nuovo e combattivo degli azzurri, una Nazionale ad immagine e somiglianza di Ringhio Gattuso. C’è già uno spirito di gruppo diverso, un senso d’appartenenza e tanta grinta.

In negativo c’è da dire che, però, hai preso 4 gol da Israele e devi comunque lavorare tanto, a cominciare dal dover sistemare soprattutto la fase difensiva; in positivo, invece, hai un attacco atomico, con Kean e Retegui che possono spingere forte la Nazionale verso la qualificazione.

Torniamo per un attimo al calciomercato appena concluso. Quale squadra incoronerebbe come regina delle trattative estive?

Senza ombra di dubbio il Napoli, che aveva pronti, via un tesoretto enorme da poter investire, per la cessione a gennaio di Kvaratskhelia al PSG e poi il presidente De Laurentiis è stato bravissimo a cedere Osimhen per 75 milioni. Da sommare, appunto, ai 75 di Kvara. 150 milioni da investire, in una situazione di bilancio ottima, e con lo stimolo e lo sprone della conferma di Conte, del dover rinforzare una squadra che ora dovrà combattere su tre fronti, di cui uno è quello della Champions League.

Passiamo ora al Campionato di Serie A. Se le chiedessi di fare il nome di due, massimo tre, squadre nella lotta per il titolo, per quali compagini opterebbe? Oltre al Napoli, che a questo punto mi ha già nominato…

L’Inter, la Juventus e il Milan.

Perché proprio queste tre?

L’Inter sarebbe stata, a mio parere, la vera grande antagonista del Napoli con Lookman, perché le manca un giocatore con quelle caratteristiche. Ma la struttura della squadra è rimasta pressoché intatta ed è molto forte.

La Juventus perché ha un valore aggiunto che è Tudor, il quale sta gestendo benissimo la questione Vlahovic. Il serbo, da separato in casa, si sta dimostrando un calciatore decisivo.

Il Milan per il fattore Allegri, ma tutto dipenderà da quello che farà Leao. Se entrerà in sintonia con lo stesso allenatore, i rossoneri potranno sfruttare al massimo anche il fatto di non avere le coppe.

Quale squadra potrà rappresentare, invece, la sorpresa in positivo del Campionato?

Il Como, che ha dietro una società solida, che ha investito più di 120 milioni. In più ha tenuto l’ottimo Fabregas e può contare su un giocatore che non per caso viene dal Real Madrid. Sì, diventerà fortissimo e giocherà ad altissimi livelli. Mi riferisco, ovviamente, a Nico Paz.

Sabato andranno in scena due big match, Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli: ci regala due pronostici sulle due gare in questione?

Fare pronostici è sempre difficile, specie, poi, in avvio di stagione. L’Inter viene da una sconfitta, mentre la Juve è in salute, quindi vedo i bianconeri leggermente favoriti.

La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato ed ha un allenatore bravo come Pioli. Il Napoli ha vinto le prime due, ma con il Cagliari solo al 94’ e deve trovare la quadra ancora con i nuovi acquisti. Qui prevedo un match equilibrato.

Paolo Paganini, Milan (anche se sui rossoneri mi ha in parte già risposto) e Lazio sapranno sfruttare, nel corso della stagione, in Campionato il “grosso” vantaggio di non dover patire lo scotto delle fatiche europee?

Sì, il Milan può farcela col duo Allegri-Leao; la Lazio anche, perché ha un grande allenatore che è Sarri. Ma non dimenticherei tra le big la Roma, che con Gasperini può crescere ancora. Sono convinto che con 1-2 giocatori in più avrebbe potuto lottare per traguardi importantissimi, ma anche così farà un grande Campionato.