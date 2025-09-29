Serie A, rapporto tra punti conquistati e soldi spesi: le big hanno molto da imparare

Partendo da un rapporto recente del celebre sito "Calcio e Finanza", proviamo a studiare e capire come lavorano otto società di calcio della nostra Serie A, in base ai quattrini spesi e ai risultati raggiunti. Le conclusioni dello studio potrebbero lasciare in molti a bocca aperta.

Viviamo in un mondo che dà sempre maggiore importanza all'efficacia delle proprie azioni, sia in ambito umano che, soprattutto, professionale. Per questo, News.Superscommesse.it ha voluto dedicare uno speciale all'efficienza, all'adeguatezza, alla validità delle principali società di calcio italiane di Serie A per capire quanto lavorano bene e quanto, invece, possono migliorare in rapporto alle risorse a disposizione.

In quest’articolo di approfondimento, andremo ad analizzare il rapporto che esiste tra i punti guadagnati in Serie A dalle principali squadre e le loro spese in fatto di monte ingaggi e cartellini, nella stagione appena passata, e cioè la 2024/2025. Nell’analizzare tutte le spese indicate, andremo a computare nel conto finale anche gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, che si sono applicati agli stipendi di alcuni calciatori.

Dai dati raccolti su "Calcio e Finanza", testata giornalistica da sempre all'avanguardia sugli aspetti economici e finanziari dello sport in generale e del calcio in particolare, possiamo anticipare che se la passano piuttosto male le tre big del massimo campionato, ovvero Juventus, Milan e Inter.

Tutti i dati presi in considerazione dallo studio sulla Serie A

All'interno della nostra analisi, il dato individuato come "costi" tiene conto del monte ingaggi lordo, della spesa per i prestiti in quella data stagione e quella dei cartellini intesa come ammortamenti. L’ammortamento, per intendersi, è il processo contabile che distribuisce il costo di un bene su più anni, invece di registrarne l'intero ammontare all'inizio. In questo caso si riferisce, in particolare, al costo diluito dei cartellini dei giocatori. Nel totale del calcolo dei costi non sono stati considerati gli ingaggi degli allenatori.

Nello studio viene mostrato come si possono ottenere risultati migliori rispetto a competitor che partono con risorse economiche maggiori, anche in maniera sensibile. Se ne parla spesso, ma davanti ai dati nudi e crudi è tutta un'altra cosa in fatto di consapevolezza.

Spese e punti conquistati, stagione 2024-2025: Lazio e Fiorentina le piú virtuose, male le tre big del campionato

Ma cosa é emerso dallo studio? In cima alla classifica delle societá che hanno lavorato meglio ci sono Lazio, con 1.56 milioni per punto conquistato nella scorsa stagione chiusa a quota 65, e la Fiorentina, con 1.59 ml per punto. Segue l'Atalanta, poi dai 2 milioni per punto in su ci sono Roma e Napoli. Male Inter e, soprattutto, Milan e Juventus.

Nella scorsa stagione i nerazzurri hanno sfiorato, ma alla fine fallito, tutti gli obiettivi stagionali sul più bello. I rossoneri sono invece rimasti addirittura fuori da tutte le Coppe, mentre il club bianconero ha agguantato la Champions League all’ultimo tuffo, ma in una situazione di spese che doveva portare a risultati comunque migliori.

Premiati in particolar modo, invece, i lavori di Napoli (che ha vinto lo scudetto spendendo molto meno, ad esempio, della Juventus), e Atalanta, che spendendo la metà della Juventus le è arrivata davanti, realizzando un’altra stagione da sogno in rapporto al bacino d’utenza a disposizione. Ciò dimostra che a volte oculatezza, scouting e il saper operare nella giusta direzione da parte dei dirigenti sportivi possono contare nella storia calcistica anche più della ricchezza nuda e cruda. Non a caso Milan e Juventus hanno recentemente rivisitato il proprio organigramma per migliorare, dove possibile, l'efficacia delle proprie attività sportive.



Di seguito la tabella riepilogativa sul rapporto tra punti conquistati e spese effettuate dalle principali protagoniste della Serie A, relativa alla stagione 2024-2025. I dati in questione sono espressi in milioni di euro: