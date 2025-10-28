Serie A, quale squadra ha conquistato più punti da situazione di svantaggio? Atalanta regina delle rimonte, Napoli e Juventus sul podio

Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutte le squadre che, nelle ultime 10 stagioni di Serie A, hanno saputo conquistare il maggior numero di punti partendo da una situazione di svantaggio. L’obiettivo è stato quello di individuare le compagini più combattive e resilienti del campionato, quelle cioè capaci di reagire dopo essere finite sotto nel punteggio, grazie a carattere, organizzazione e mentalità vincente. Ecco la classifica emersa dall'indagine condotta dalla nostra redazione.

In Serie A, dove ogni punto pesa come oro e il margine d’errore è sempre più sottile, recuperare uno svantaggio durante una partita rappresenta molto più di un dato statistico: è un segnale di forza, di identità e di consapevolezza collettiva. Ribaltare un risultato non significa soltanto mettere a referto una rimonta, ma dimostrare carattere, organizzazione tattica e fiducia nei propri mezzi. Le squadre che riescono a farlo con costanza sono spesso quelle più competitive nel lungo periodo.

Non è un caso che gli allenatori insistano sulla “tenuta mentale”, sull’atteggiamento e sulla concentrazione per novanta minuti: la rimonta non nasce mai dal caso, ma da un equilibrio psicologico e tattico che si costruisce nel tempo. Ogni pareggio strappato all’ultimo minuto o vittoria in rimonta rafforza la fiducia del gruppo, alimenta l’entusiasmo dell’ambiente e, spesso, segna un punto di svolta nel cammino verso gli obiettivi stagionali.

Qual è la squadra che, avendo partecipato ad almeno sette delle ultime dieci stagioni di Serie A, ha conquistato più punti partendo da un punteggio sfavorevole? Al fine di determinare l'obiettivo di questa analisi, partendo dalla stagione 2015/2016 e prendendo in considerazione anche i primi dati relativi alla stagione 2025/2026, sono stati utilizzati i riferimenti statistici inclusi all'interno del sito web "Transfermarkt".

Serie A, punti da situazioni di svantaggio: la classifica degli ultimi 10 anni

In un campionato sempre più equilibrato, dove le differenze tra le cosiddette “big” e le squadre di medio livello si sono assottigliate, saper reagire a un gol subito è di vitale importanza. C’è un dato che racconta più di tante parole l’evoluzione del calcio italiano negli ultimi anni: l’Atalanta è la squadra che, negli ultimi dieci campionati, in considerazione anche delle prime statistiche dalla stagione 2025/2026, ha conquistato più punti partendo da una situazione di svantaggio. Ben 159 punti raccolti dopo essere andata sotto nel punteggio, un numero che descrive perfettamente lo spirito combattivo e la mentalità imposta da Gian Piero Gasperini prima e da Ivan Juric poi e radicata nel DNA bergamasco. Il dato sull’Atalanta, insomma, non sorprende chi ha seguito l’ascesa del club di Percassi: intensità, convinzione e spirito di sacrificio sono diventati tratti distintivi di una squadra capace di non arrendersi mai, anche contro avversari più blasonati.

Dietro la Dea si collocano Napoli (148 punti) e Juventus (143), due realtà abituate a dominare il gioco ma che, in contesti diversi, hanno saputo mantenere una straordinaria capacità di reazione. La Roma (135) e il Milan (133) completano la top five, a conferma di come le big tradizionali del calcio italiano abbiano fatto del carattere un’arma importante. Più indietro, invece, l'Inter: solo 123 punti conquistati, dopo essere passata in svantaggio per 135 volte nelle ultime dieci stagioni di Serie A.

Dall'analisi, inoltre, risulta che l’Udinese detiene un primato poco invidiabile: è la squadra di Serie A che più volte è andata in svantaggio negli ultimi dieci anni. Un dato che evidenzia le difficoltà croniche dei friulani nell’approccio ai match e nella gestione difensiva, spesso costretti a rincorrere il risultato. Nonostante ciò, l’Udinese ha spesso dimostrato carattere e capacità di reazione, riuscendo in più occasioni a ribaltare situazioni difficili, segno di una squadra che, pur soffrendo, non smette mai di lottare.

La classifica racconta, poi. anche un altro lato del calcio italiano: in fondo alla graduatoria compaiono squadre che, nel corso delle stagioni, hanno faticato a trovare continuità e spirito di reazione. Club come Empoli e Verona, spesso impegnati nella lotta salvezza, dove lo svantaggio diventa troppo spesso sinonimo di resa. Le difficoltà di recuperare risultati possono riflettere limiti strutturali -rosa corta, fragilità psicologica o approccio tattico troppo prudente - che impediscono alle squadre di ribaltare l’inerzia della partita.