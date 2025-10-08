Serie A, rigori realizzati: quale squadra ha la migliore percentuale di trasformazione dal dischetto? Roma regina di precisione, Milan in affanno dagli undici metri

Uno studio di News.Superscommesse.it ha analizzato tutti quei club che nelle ultime 10 stagioni di Serie A hanno avuto più rigori a favore, e quindi più possibilità dal dischetto, con l'obiettivo di verificare qual è stata la compagine più concreta dagli undici metri, di conseguenza con la migliore percentuale di realizzazione, e quale, invece, la meno precisa. Ecco la classifica emersa dall'indagine condotta dalla nostra redazione.

Il calcio di rigore rappresenta uno dei momenti più intensi, drammatici e simbolici del calcio. In pochi secondi si concentra una miscela di tecnica, psicologia e destino che può decidere l’esito di una partita, di un torneo o addirittura di una carriera. Chi calcia deve saper gestire la paura di sbagliare e la consapevolezza che, in quel momento, è solo davanti al portiere e al proprio destino. Lo sanno bene i tifosi, che trattengono il fiato come in un rito collettivo. Il calcio di rigore resta l’immagine più pura dell’imprevedibilità di questo sport: lì dove la tecnica incontra la mente, e dove anche la fortuna vuole dire la sua.

Il campionato di Serie A ha da sempre potuto contare su rigoristi di altissimo spessore, che sovente hanno gonfiato la rete dagli undici metri. Da Diego Armando Maradona a Francesco Totti, da Alessandro Del Piero a Roberto Baggio, passando per i più recenti Ciro Immobile, Fabio Quagliarella e Mimmo Berardi. Tuttavia, il calcio di rigore non è sempre sinonimo di gioia. Sbagliare dagli undici metri è uno di quei momenti che ogni calciatore teme e nessuno dimentica. Lo sa bene Artem Dovbyk, che recentemente in Europa League contro il Lille si è fatto parare ben due rigori consecutivi, prima che il terzo lo fallisse il suo compagno di squadra Matias Soulè. Una sgradevole sensazione che ha caratterizzato anche le ultime ore di Christian Pulisic, che ha spedito in orbita l'occasione buona per il suo Milan di conquistare tre punti allo Stadium contro la Juventus.

Ma andando oltre la performance dei singoli tiratori, qual è la squadra che nelle ultime dieci stagioni di Serie A è stata più precisa dal dischetto? E quale, invece, detiene la peggiore percentuale di trasformazione dagli undici metri? Al fine di determinare l'obiettivo di questa analisi, al netto del maggior numero di rigori assegnati dalla stagione 2015/2016 e dei primi dati relativi alla stagione 2025/2026, sono stati utilizzati i riferimenti statistici inclusi all'interno del sito web "Transfermarkt".

Serie A, rigori a favore: la classifica degli ultimi 10 anni. Lazio regina dei penalty, Roma e Milan a inseguire

Dai dati emerge che la Lazio è la squadra a cui sono stati assegnati più calci di rigore, ben 99, seguita da Roma (91) e Milan (88). Le prime posizioni sono occupate da club tradizionalmente offensivi, con giocatori tecnici e spesso presenti in area avversaria, un elemento che spiega il numero elevato di penalty ottenuti.

Interessante anche la presenza di Fiorentina (84) e Inter (83) subito dietro, mentre la Juventus, storicamente molto presente in area di rigore, si colloca solo all’ottavo posto con 75 rigori. Da notare, inoltre, il dato relativo al Sassuolo (76), che conferma come il suo stile di gioco propositivo abbia portato a numerose situazioni fallose in area avversaria. Nella parte bassa della classifica, squadre come Lecce (30), Parma (24) e Chievo Verona (22) evidenziano una minore presenza offensiva e, di conseguenza, un minor numero di rigori a favore.

Squadra Rigori a favore LAZIO 99 ROMA 91 MILAN 88 FIORENTINA 84 INTER 83 NAPOLI 80 SASSUOLO 76 JUVENTUS 75 ATALANTA 68 TORINO 56 SAMPDORIA 55 GENOA 52 BOLOGNA 48 VERONA 45 UDINESE 41 CAGLIARI 39 EMPOLI 31 LECCE 30 PARMA 24 CHIEVO VERONA 22

Serie A, migliore percentuale di realizzazione dal dischetto: la classifica degli ultimi dieci anni

L’analisi dei rigori battuti in Serie A nelle ultime 10 stagioni dalle 20 squadre cui è stato assegnato il maggior numero di penalty, in considerazione anche delle prime statistiche dalla stagione 2025/2026, mostra un quadro interessante sia in termini di quantità che di precisione. La Roma guida la classifica con 91 rigori assegnati, di cui 77 realizzati, per una notevole percentuale di successo dell’84,62%. Un dato che conferma l’affidabilità, nonostante il clamoroso triplice errore contro il Lille, dei giallorossi dal dischetto. Molto positive anche le prestazioni di Hellas Verona (84,44%), Sassuolo (84,21%) e Parma (83,33%), squadre che, pur avendo ottenuto meno rigori rispetto ai top club, hanno mostrato grande freddezza dagli undici metri.

Tra le grandi, l’Inter si distingue con 83 rigori e l’83,13% di realizzazione, mentre la Lazio, pur avendo avuto il maggior numero di penalty (99), ne ha sbagliati 18, fermandosi a 81,82%. Più indietro la Juventus (80%) e il Napoli (78,75%), mentre sorprende in negativo il dato del Milan, che pur avendo calciato 88 rigori, ne ha trasformati solo 63, con una percentuale di successo del 71,59%, una delle più basse tra le big. Nella parte bassa della classifica spiccano le difficoltà di squadre come Udinese (68,29%) e Chievo Verona (63,64%), che negli anni hanno faticato a trovare continuità e sicurezza dal dischetto. Nel complesso, le statistiche mostrano come la precisione nei rigori non sia legata solo al numero di occasioni, ma alla qualità dei rigoristi e alla gestione della pressione.

Dai dati emerge che dalla stagione 2015/2016, sulla base delle squadre analizzate, sono stati assegnati in Serie A ben 1187 rigori, di questi solo 923 sono stati effettivamente trasformati in gol, per una percentuale complessiva di realizzazione pari al 77,75%.