Borussia Dortmund – Hoffenheim streaming e diretta tv Bundesliga: ecco dove vederla

Borussia Dortmund – Hoffenheim streaming e diretta tv, ecco dove vedere 34° giornata Bundesliga.

Si conclude il primo dei cinque maggiori campionati europei (senza contare la Ligue 1 che non è ripartita): oggi andrà in scena la 34° e ultima giornata della Bundesliga. Tutti gli otto match del campionato tedesco si disputeranno in contemporanea alle ore 15:30 e al Signal Iduna Park si sfideranno Borussia Dortmund e Hoffenheim. Mentre il Borussia Dortmund è già certo del secondo posto e non ha più nulla da chiedere al campionato, l’Hoffenheim è al settimo posto a pari punti (49) con il Wolfsburg che però è sesto grazie agli scontri diretti: l’Hoffenheim proverà a vincere e sperare in una non vittoria del Wolfsburg contro i campioni del Bayern Monaco per agguantare il sesto posto che vale la qualificazione diretta alla prossima Europa League senza dover passare dai playoff. La gara d’andata si concluse con il risultato di 2-1 in favore dell’Hoffenheim grazie alle reti di Adamyan e Kramaric che rimontarono nel secondo tempo il gol di Gotze.

Dove vedere Borussia Dortmund – Hoffenheim diretta tv

Il match Borussia Dortmund Hoffenheim, valido per l’ultima giornata di Bundesliga, sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 15:30. La gara non sarà trasmessa integralmente ma sarà possibile seguire il match grazie alla Diretta Gol che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Borussia Dortmund – Hoffenheim streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match, sempre a partire dalle ore 15:30, anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.