Bundesliga: con il Bayern Monaco campione di Germania, ecco tutti gli altri verdetti

Pochi minuti fa in Germania è terminata la Bundesliga che ha emesso i verdetti finali; per le prime due posizioni era già tutto deciso con il Bayern Monaco campione per l’ottava volta consecutiva (trentesima in totale) e il Borussia Dortmund secondo e qualificato per la prossima edizione della Champions League. A fare compagnia alle due big del calcio teutonico saranno Lipsia e Borussia Monchengladbach che oggi hanno vinto rispettivamente contro Augsburg (in trasferta per 2-1) e Hertha Berlino (in casa sempre per 2-1). Il Bayer Leverkusen dopo la sconfitta inopinata della scorsa settimana proprio contro la squadra berlinese, si è dovuta accontentare del quinto posto e la conseguente qualificazione all’Europa League insieme all’Hoffenheim che oggi ha travolto in trasferta il Dortmund con un sonoro 4-0, staccando il Wolfsburg sconfitto 2-0 in casa dal Bayern Monaco, i biancoverdi settimi dovranno cominciare il loro percorso europeo dai preliminari.

In coda invece, insieme al Padeborn già aritmeticamente retrocesso nella 2.Bundesliga, ci sarà il Fortuna Dusseldorf che perdendo sul campo del già salvo Union Berlino per 3-0 si è fatto sorpassare proprio sul filo di lana dal Werder Brema che in casa ha maramaldeggiato contro il Colonia per 6-1. Per i biancoverdi ci sarà lo spareggio per rimanere nella massima serie che disputerà presumibilmente contro Heidenheim o Amburgo (domani giocheranno l’ultima giornata), con i primi avanti di un punto e dunque favoriti. In Bundesliga promossa matematicamente l’Arminia Bielefeld, mentre allo Stoccarda basterà pareggiare in casa contro il Darmstadt che ormai non ha più niente da chiedere al suo campionato.

Bundesliga, classifica finale

Bayern Monaco 82 (Campione di Germania)

Borussia Dortmund 69

Lipsia 66

Borussia Monchengladbach 65

Bayer Leverkusen 63

Hoffenheim 52

Wolfsburg 49

Friburgo 48

Eintracht Francoforte 45

Hertha Berlino 41

Union Berlino 41

Schalke 04 39

Augsburg 37

Mainz 37

Colonia 36

Werder Brema 31

Fortuna Dusseldorf 30

Padeborn 20

Bundesliga, verdetti finali

Qualificate alla Champions League 2020-21: Bayern Monaco, Lipsia e Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach.

Qualificate all’Europa League 2020-21: Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Wolfsburg (ai preliminari).

Spareggio salvezza: Werder Brema.

Retrocesse in 2.Bundesliga: Fortuna Dusseldorf e Padeborn.