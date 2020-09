Probabili formazioni Borussia Dortmund-M’gladbach: Sancho tra titolarità e tribuna

Oggi alle 18.30 sarà disputata al Westfalenstadion Borussia Dortmund-M’gladbach, valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco. La Bundesliga si è aperta ieri sera con il travolgente successo del Bayern Monaco per 8-0 ai danni dello Schalke 04. Vediamo ora le probabili formazioni di Borussia Dortmund-M’gladbach.

I padroni di casa si schiereranno per la prima partita di campionato con il consueto 3-4-2-1 con Reyna fermo sulla trequarti a supporto della punta Haaland e di Sancho che varierà negli spazi lasciati liberi dai due. Quest’ultimo è al centro degli ultimi giorni di mercato e non è da escludersi che venga relegato in panchina o in tribuna. Al suo posto sarebbe pronto Marco Reus. A centrocampo il tecnico Favre confermerà il giovane Bellingham accanto a Witsel; sulle fasce agiranno Guerreiro, in vantaggio su Hazard, e il neo acquisto Meunier. A difesa della porta ci sarà il trio composto da Can, Hummels e Akanji mentre Burki rientra tra i pali.

Gli ospiti invece opteranno per il 4-2-3-1, con parecchi dubbi su chi giocherà davanti alla mediana: l’unico sicuro è Stindl, al centro del trio, mentre a destra e a sinistra si dividono due maglie da titolari Hofman, Wolf e Thuram. Plea il più indicato nel ruolo da centravanti, anche se non si esclude uno tra Thuram e Herrmann. Kramer e Neuhaus si posizioneranno davanti alla difesa, con Ginter a guidare l’altro centrale Elvedi e i terzini Lainer e Bensebaini.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki – Emre Can, Hummels, Akanji -Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro – Sancho, Reyna – Haaland. All. Lucien Favre

BORUSSIA M’GLADBACH (4-2-3-1): Sommer – Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Wolf, Stindl, Hofman – Thuram. All. Marco Rose