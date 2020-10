Bundesliga, dove vedere Bayern Monaco-Herta Berlino in streaming e diretta tv

Oggi alle 18:00 si gioca Bayern Monaco-Herta Berlino, valida per la quarta giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Le squadre scenderanno in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima di capire dove vedere Bayern Monaco-Herta Berlino in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.



I padroni di casa vengono dalla batosta presa in casa dell’Hoffenheim (4-1, prima sconfitta dell’anno) ma anche dalla vittoria contro i rivali del Borussia Dortmund in Supercoppa di Germania, il quinto trofeo conquistato nel 2020. Sicuramente per gli uomini di mister Flick si è trattato di un incidente di percorso causato da un eccesso di sicurezza, e contro l’Hertha Berlino è tempo di ripartire con forza in Bundesliga. Gli ospiti invece hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, battendo con un sonoro 4-1 il Brema ma venendo sconfitti in casa dal Bayer Leverkusen per 3-1. Da questa sfida saranno molto più chiare le ambizioni del club della capitale tedesca. Nelle ultime 7 sfide in campionato tra questa squadre, il Bayern Monaco ha trionfato solo in due di queste, riportando 4 pareggi e 1 sconfitta. Non ci resta che scoprire dove vedere Bayern Monaco-Herta Berlino in streaming e diretta tv.

Dove vedere Bayern Monaco-Herta Berlino in diretta tv

Bayern Monaco-Herta Berlino avrà luogo nel tardo pomeriggio di oggi con il calcio d’inizio fissato alle 18:00. Il match è un’esclusiva Sky e sarà trasmesso su Sky Sport Arena (canale 204).

Dove vedere Bayern Monaco-Herta Berlino in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Bayern Monaco-Herta Berlino in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.