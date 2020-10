Bundesliga, dove vedere Colonia Bayern Monaco streaming e diretta tv

Bundesliga, ecco dove vedere Colonia Bayern Monaco in streaming e in tv.

Al RheinEnergieStadion va in scena il match Colonia – Bayern Monaco, gara valida per la sesta giornata di Bundesliga.

Il Colonia, dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate, è reduce da due pareggi consecutivi contro Eintracht Francoforte e Stoccarda. I soli due punti in cinque partite però sono troppo pochi e i ragazzi di Markus Gisdol sono sedicesimi, al terzultimo posto in classifica.

Il Bayern invece in settimana ha vinto (con qualche sofferenza) la sua gara di Champions League in casa della Lokomotiv Mosca e porta a sette il numero consecutivo di vittorie tra campionato e coppe. In Bundesliga i bavaresi sono secondi con dodici punti a -1 dal Lipsia capolista.

Il pronostico è tutto in favore del Bayern Monaco e anche i precedenti non sorridono al Colonia. Nelle ultime dodici sfide tra le due squadre, il Bayern ha trovato undici vittorie e un pareggio: il Colonia non vince dal febbraio 2011 (3-2 in Bundesliga) contro i campioni di Germania.

Il fischio d’inizio di Colonia – Bayern Monaco è in programma alle ore 15:30.

Dove vedere Colonia Bayern Monaco tv

Il match di Bundesliga tra Colonia e Bayern Monaco non sarà trasmesso in tv. Sky detiene i diritti del campionato tedesco ma alle ore 15:30 verrà trasmessa la partita del Borussia Dortmund in casa dell’Arminia Bielefeld.

Dove vedere Colonia Bayern Monaco streaming

La partita Colonia – Bayern Monaco non sarà trasmessa neanche su Sky Go in streaming. Per tutti i tifosi e gli appassionati però sarà possibile seguire il live match sulle pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due squadre.