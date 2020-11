Dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco: diretta tv e streaming Bundesliga

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 al Signal Iduna Park (a porte chiuse) si disputerà il big match Borussia Dortmund-Bayern Monaco, valevole per la settima giornata della Bundesliga. Come è quasi sempre capitato in questi anni, sarà un Klassiker d’alta classifica, visto che entrambe le squadre sono appaiate con al primo posto con quindici punti (cinque vittorie e un ko), con i padroni di casa che hanno la miglior difesa con solo due reti subite, mentre i bavaresi l’attacco più prolifico grazie alle ventiquattro reti messe a segno. Ironia della sorte sia i gialloneri sia i biancorossi sono stati sconfitti in trasferta alla seconda giornata rispettivamente contro l’Ausburg (2-0) e Hoffenheim (4-1).

I precedenti giocati in casa del Dortmund sono trentuno e vedono il bilancio in perfetta parità con dodici vittorie ciascuno e sette pareggi; nella scorsa stagione l’incontro si è disputato il 26 maggio con vittoria del Bayern Monaco per 1-0 con rete di Kimmich al 43′; in realtà le due squadre si sono affrontate anche poco più di un mese fa, ovvero il 30 settembre, nella gara valevole per Supercoppa di Germania (all’Allianz Arena), vinta sempre dai bavaresi per 3-2 con rete decisiva sempre di Kimmich, questa volta al minuto 82.

Queste le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Piszczek, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

Dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco: diretta tv e streaming

Il match tra Borussia Dortmund-Bayern Monaco in programma oggi alle ore 18.30, sarà visibile in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 18.25, la telecronaca sarà affidata all’esperto di Bundesliga Pietro Nicolodi.

a gara sarà disponibile anche in streaming, tramite la piattaforma Sky Go, visibile su pc, smartphone e tablet per tutti gli abbonati Sky.

Un’alternativa a Sky Go è rappresentata da Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva del canale satellitare, tra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.