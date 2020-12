Bundesliga, dove vedere Bayern Monaco Lipsia streaming e diretta tv

Bundesliga, ecco dove vedere Bayern Monaco Lipsia in streaming e in tv.

All’Allianz Arena va in scena il match Bayern Monaco – Lipsia, big match della decima giornata di Bundesliga.

Nela sfida dell’Allianz Arena si sfidano prima e seconda del campionato. Infatti, il Bayern è primo in classifica con 22 punti. I bavaresi, dopo il pareggio contro il Werder Brema, ha vinto in casa dello Stoccarda ed è riuscito a mantenere la testa della classifica. Dopo la prima e unica sconfitta contro l’Hoffenheim alla seconda giornata, i ragazzi di Flick hanno vinto sei partite in sette gare e non sembrano volersi fermare.

Il Lipsia invece è secondo a 20 punti, a due punti di distanza dal Bayern. Non è riuscito ad approfittare del mini passo falso dei bavaresi: quando hanno pareggiato con il Werder, anche il Lipsia non è andato oltre l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte. I ragazzi di Nagelsmann in settimana hanno dovuto faticare molto contro l’Istanbul Basaksehir in Champions League, a differenza del Bayern che ha schierato tantissimi giovani nella sfida contro l’Atletico Madrid.

I precedenti tra Bayern Monaco e Lipsia sorridono ai padroni di casa. Nelle ultime tre sfide in Bundesliga tra le due squadre, sono arrivati tre pareggi. Il Lipsia non vince contro il Bayern da due anni e quella resta l’unica vittoria contro i bavaresi nella sua storia. All’Allianz Arena non è mai riuscito ad andare oltre il pareggio e oggi cercherà di sfatare questo tabù.

Il fischio d’inizio di Bayern Monaco – Lipsia è in programma alle ore 18:30.

Dove vedere Bayern Monaco Lipsia tv

Il big match della decima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Lipsia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match è Sky Sport Arena (canale 204 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi al canale Sky Sport Arena HD (canale 243 satellite).

Dove vedere Bayern Monaco Lipsia streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Bayern Monaco – Lipsia anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del match di Bundesliga c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.