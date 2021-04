Flick addio! Colpo di scena al Bayern: l’allenatore annuncia la decisione

Clamoroso colpo di scena: Hans-Dieter Flick tecnico del Bayern Monaco annuncia l’addio. Sarà il prossimo allenatore della nazionale tedesca, succederà a Joachim Löw. La federazione tedesca era da tempo alla ricerca di un nuovo allenatore e i nomi più gettonati erano quelli di Klopp del Liverpool e Nagelsmann dell’RB Leipzig. Poi il colpo di scena: Flick ha appena annunciato che dopo gli europei sarà il nuovo allenatore della nazionale tedesca aprendo quindi il toto allenatore per il Bayern.

Tutti gli indizi portano a Nagelsmann

con la società bavarese che ha sempre tenuto sott’occhio l’attuale allenatore del Lipsia. E per la sostituzione di Flick sarebbe il nome più gettonato. L’addio di Flick dà il via la girandola degli allenatori non sarebbe finita qua, con il Lipsia che a sua volta dovrebbe cercare un sostituto per Julian Nagelsmann. Quest’ultimo è al suo terzo anno sulla panchina del sorprendente Lipsia, attualmente secondo in Bundesliga.

Flick lascia dopo aver vinto tutto

come allenatore con il Bayern Monaco. Flick aveva anche giocato nel Bayern dal 1985 a 1990, passando poi al Colonia per chiudere poi la carriera nelle serie minori tedesche nel 2000. Nel 2000 Flick dà l’addio al calcio e nello stesso anno inizia la carriera da allenatore con l’Hoffenheim per passare poi al Salisburgo e alla nazionale tedesca come vice. Nel 2018 torna al Bayern come vice e dopo l’esonero di Niko Kovac nel 2019 diventa l’allenatore della compagine bavarese.

Un fulmine a ciel sereno

l’addio di Flick che lascia la squadra bavarese nel momento in cui l’aveva riportata sul tetto d’Europa e consacrata probabilmente come la più importante realtà calcistica. E ora dopo l’annunciato addio, il Bayern è alla ricerca dell’allenatore che dovrà sostituire il partente Hansi Flick. E lo sguardo è rivolto poco lontano da Monaco, più precisamente alla città di Lipsia.