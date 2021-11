Reus fa volare il Borussia Dortmund: ora il Bayern è a -1

Il Borussia Dortmund approfitta del clamoroso scivolone del Bayern battendo nel finale di partita lo Stoccarda al Signal Iduna Park (2-1) e si porta ad una sola lunghezza dai bavaresi.

Reus, un gol che vale oro

I gialloneri, come già capitato più volte in passato, stavano buttando al vento un’occasione incredibile: all’85’ infatti il risultato era fissato sull’1-1. A regalare il preziosissimo successo agli uomini di Marco Rose è stato l’uomo simbolo, il capitano e bandiera Marco Reus. Una zampata che consente in un sol colpo al Borussia di avvicinare il Bayern (ora distante solo un punto dopo l’inopinato ko di ieri) e di affrontare con più serenità la delicata gara di Champions League di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Uno spartiacque per il futuro dei gialloneri nella massima competizione continentale dopo la doppia sconfitta maturata contro l’Ajax nelle due giornate precedenti.

Pur orfano di Haaland, il Borussia parte subito forte, creando due occasioni con Reus e Donyell Malen. Con il passare dei minuti, però, lo Stoccarda prende le misure e Tanguy Coulibaly costringe Kobel al miracolo. La ripresa è scoppiettante: sblocca Malen, ma dieci minuti dopo lo Stoccarda pareggia i conti con Massimo, che si beve Hummels e supera Kobel. Akanji coglie la traversa con una bomba da fuori e per il Borussia la gara comincia a sembrare stregata, anche perché gli ospiti sono compatti e solidi. Ma a dissipare le ansie ci pensa Reus, il condottiero inesauribile: Muller ferma l’azione di Thorgan Hazard, ma nulla può sul capitano giallonero che insacca a porta vuota. E lancia la sfida al Bayern: la lotta al titolo è più viva che mai.