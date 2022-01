Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach apre il girone di ritorno

Il girone di ritorno della Bundesliga si apre stasera (ore 20.30) all’Allianz Arena con la sfida tra il Bayern Monaco, capolista con 43 punti all’attivo, e il Borussia Mönchengladbach quattordicesimo a quota 19. Nella prima parte del torneo la corazzata bavarese, alla ricerca del decimo titolo consecutivo, ha ampiamente tenuto fede ai pronostici della vigilia virando al giro di boa con un bilancio di 14 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte che gli è valso un vantaggio di nove lunghezze sulla prima inseguitrice costituita dal Borussia Dortmund. I “Roten” vantano l’attacco più prolifico (56 reti realizzate) e la difesa meno battuta in compagnia del Friburgo (16 gol al passivo).

Decisamente inferiore alle aspettative, invece, il girone d’andata del Borussia Mönchengladbach: 5 successi, 4 pari e 8 ko per la blasonata compagine renana posizionata a soli due punti dalla zona playout occupata al momento dalla Stoccarda. I “Fohlen” detengono l’undicesimo attacco (22 reti segnate) e la terzultima difesa (32 reti incassate).

Gli ultimi impegni sostenuti dalle due contendenti

Prima della pausa il Bayern Monaco, imbattuto dallo scorso 19 novembre (1-2 ad Augsburg) e regolarmente a segno da sessantaquattro gare, ha allungato a cinque la striscia di vittorie consecutive prevalendo in casa sul Wolfsburg con un perentorio 4-0.

Nell’ultimo turno del girone d’andata il Borussia Mönchengladbach si è visto sfuggire un successo che manca dallo scorso 20 novembre (4-0 casalingo inflitto al Greuther Fürth) facendosi, in piena fase di recupero, raggiungere in trasferta sull’1-1 dall’Hoffenheim. Il risultato di parità ha quantomeno consentito ai bianconeroverdi di chiudere a quattro la serie di sconfitte di fila.

Bayern Monaco in casa vs Borussia Mönchengladbach in trasferta

Nei nove impegni sinora sostenuti all’Allianz Arena il Bayern Monaco ha concesso punti soltanto in occasione del ko per 2-1 subito il 3 ottobre scorso contro l’Eintracht Francoforte. Il Borussia Dortmund è l’unica altra compagine a poter vantare un simile rendimento interno.

Il Borussia Mönchengladbach, nelle nove gare disputate in trasferta, ha incamerato appena 5 punti. I “Fohlen” hanno evitato la sconfitta, oltre che a Sinsheim, a Mainz (1-1) ed a Wolfsburg in occasione dell’unica vittoria riportata (3-1 il 2 ottobre). Peggio hanno fatto soltanto l’RB Lipsia con 5 e il Greuther Fürth con zero.

I precedenti

Il Bayern Monaco, tra campionato e Coppa di Germania, riceve la visita del Borussia Mönchengladbach per la cinquantottesima volta. Il bilancio dei 57 precedenti (53 in Bundesliga e 4 in DFB-Pokal) è decisamente favorevole ai padroni di casa impostisi in 42 occasioni (38 in campionato e 4 in Coppa di Germania) a fronte delle 4 degli avversari (tutte nella massima serie tedesca). Il risultato di parità è maturato in 11 circostanze. I due confronti diretti stagionali, andati in scena in terra renana, hanno però fatto registrare un pareggio per 1-1 nel match d’andata in Bundesliga (13 agosto) e un clamoroso successo per 5-0 del Borussia Mönchengladbach nei sedicesimi di finale della Coppa di Germania (27 ottobre).

Bayern Monaco-Mönchengladbach: le probabili formazioni

Julian Nagelsmann, tecnico dei campioni in carica, deve, nella circostanza, fare a meno di tredici elementi: Choupo-Moting, Coman, Davies, Goretzka, Hernandez, Neuer, Nianzou, Richards, Sarr, Sane, Stanisic, Tolisso e Upamecano. Sul versante opposto Adi Hütter deve fronteggiare sette assenze: Bennetts, Bensebaini, Beyer, Doucoure, Hofmann, Scally e Zakaria.

Il Bayern Monaco dovrebbe presentarsi con Ulreich; Pavard, Kimmich, Süle; Gnabry, Sabitzer, Roca, Musiala; Tillman, Müller; Lewandowski. Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Netz; Kramer, Kone; Herrmann, Stindl, Thuram; Embolo. La direzione di gara dell’incontro sarà affidata a Daniel Siebert.