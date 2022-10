Bundesliga, dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta TV e streaming. Il “Der Klassiker” di Bundesliga è il match che in questi ultimi anni ha attirato tutte le attenzioni del campionato tedesco. Si tratta di una sfida tra due corazzate del calcio teutonico ed europeo che in passato si sono affrontate anche in finale di Champions League. Il Signal Iduna Park di Dortmund sarà il teatro della sfida, consueto palcoscenico del tifo organizzato giallonero che saprà regalare -come sempre- grandissimo spettacolo sugli spalti.

Borussia-Bayern: classifica e formazioni del big match di Bundesliga

Le due squadre arrivano alla sfida appaiate a 15 punti, figli di un inizio di stagione non proprio entusiasmante. Davanti la coppia Union Berlino e Friburgo rappresenta una novità assoluta che alla lunga potrebbe comunque cedere il passo alle vecchie corazzate. I due tecnici vogliono i tre punti, preziosissimi, anche in chiave di morale. Queste le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Mané; Muller.

Dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

La partita Borussia – Bayern si gioca sabato 8 ottobre alle ore 18:30 a Dortmund. Sarà visibile sui canali TV Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213) e in streaming suSky Go e NOW.