In casa Borussia sanno come valorizzare i giovani talenti e Moukoko è solo l’ultimo di una lunghissima lista. Oltre a Haaland e Sancho, venduti al Manchester City e United rispettivamente, anche Bellingham e Mokouko hanno mercato in tutt’Europa. L’inglese sarà venduto in estate e su di lui ci sono gli occhi di tutte le big: United, City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Mokouko ha appena firmato il rinnovo e ora il suo prezzo è sicuramente superiore a quello che i gialloneri avrebbero potuto chiedere fino a qualche settimana fa.

Mokouko rinnova col Borussia, ecco la cifra

Il giovane attaccante tedesco classe 2004 è uno degli astri nascenti del calcio mondiale e la convocazione al Mondiale in Qatar a soli 18 anni ne è la prova. Mokouko aveva il contratto in scadenza col Borussia Dortmund a giugno 2023 e la situazione contrattuale aveva attratto il Real Madrid che aveva già pronta un’offerta per il giovane attaccante. Secondo la fonte tedesca Bild, Mokouko ha appena firmato il rinnovo a cifre astronomiche per un 18enne: 6 milioni all’anno e 10 milioni alla firma. Il rinnovo sarà valido fino al 2026 e il suo agente prenderà anche 5 milioni di euro come bonus. Per Mokouko, quindi, futuro sicuramente da predestinato e, da oggi, anche coperto d’oro.