Calciomercato Bayern Monaco, De Ligt scontento: via a gennaio?

Matthijs De Ligt ha fatto parlare di sé dopo il pareggio del suo Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen: chiuso nelle gerarchie difensive da una concorrenza spietata, l'olandese ha manifestato il proprio malumore nei confronti di Thomas Tuchel ai microfoni della stampa.

Matthijs De Ligt sta vivendo un periodo difficile al Bayern Monaco. L'ultima partita giocata da titolare dall'olandese risale al 12 agosto scorso, in un secco 3-0 procurato dal Lipsia ai danni dei bavaresi nella supercoppa tedesca: da quel momento, solo panchine e scampoli di partite.

Potrebbe dunque essere la prossima sessione di calciomercato ad allentare la concorrenza per un posto al centro della difesa del Bayern. L'attuale reparto arretrato dei campioni di Germania vede Dayot Upamecano e l'ex Napoli Kim Min-Jae un passo avanti nelle gerarchie di Thomas Tuchel, imbattuto quando utilizza questa coppia difensiva dal primo minuto.

Le polemiche contro Tuchel

L'ex Juventus ha deciso quindi di manifestare il proprio malessere ai microfoni della stampa. Interpellato sullo scarso minutaggio delle ultime partite, ha risposto "Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime 2 partite ho giocato 10 minuti circa e da centrocampista. Al momento non mi ha detto nulla, è una decisione dell'allenatore". In un Bayern Monaco costretto ad utilizzare un difensore come De Ligt a centrocampo è chiaro come difficilmente sia possibile scalare le gerarchie nel reparto arretrato, ecco dunque come il calciomercato invernale potrebbe risolvere questa situazione intricata; le pretendenti per il 24enne ex Ajax certamente non mancherebbero.