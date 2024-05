Wirtz, chi è il giovane del Bayer Leverkusen che ha battuto la Roma

Lo spettacolare ed imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso supera anche la Roma nell'andata delle semifinali di Europa League, e tra i protagonisti del match c'è il giovane talento tedesco Florian Wirtz, autore del gol che ha sbloccato la partita.

Il primo round tra Bayer Leverkusen e Roma è stato vinto dai tedeschi, che con il risultato di 2-0 ottenuto all'Olimpico hanno un piede e mezzo per la finale di Europa League. Risultato un pò bugiardo, con la partita che sarebbe potuta finire con più gol, e con la Roma che nel finale ha sciupato una clamorosa occasione con Abraham da zero metri. Protagonista del match, ma anche di tutta la stagione, è sicuramente Florian Wirtz, autore della prima rete e di tante giocate importanti: chi è il tedesco e perchè ha attirato l'attenzione di tutte le big europee.

Wirtz, chi è il fenomeno del Bayer Leverkusen

Classe 2003, che oggi 3 maggio compie 21 anni, il fantasista tedesco sta vivendo la stagione della consacrazione ad altissimi livelli. Quest'anno, secondo i dati di Transfermarkt, Wirtz ha realizzato 11 gol e servito 11 assist in Bundesliga, a cui vanno aggiunti le 4 reti e i 4 assist in Europa League ed ancora i 3 gol e 4 assist nella Coppa di Germania. Numeri incredibili, che hanno permesso al Bayer Leverkusen di vincere la Bundesliga, di arrivare in finale della coppa nazionale e a un passo dalla finale di Europa League. Non a caso, al momento ha una valutazione di 110 milioni di euro, ma chi vorrà comprarselo, dovrà sborsare molto di più per convincere il club tedesco a lasciarlo andare.

La carriera di Wirtz sembrava essersi compromessa due anni fa, con la rottura del legamento crociato che l'ha tenuto fuori dal campo per circa 9 mesi. Ma con l'arrivo di Xabi Alonso in panchina la passata stagione, il tedesco ha ricominciato a giocare su livelli altissimi. La dimostrazione è stata la partita di ieri contro la Roma, dove ha segnato il primo gol del match, ma poi ha messo sempre in seria difficoltà la difesa giallorossa, servendo molti assist ai suoi compagni che non sono stati sfruttati. Il tutto giocando in un ruolo non propriamente suo, ovvero di falso nueve, ma con grande libertà di muoversi su tutto il fronte d'attacco.

A giugno, poi avrà l'opportunità di mettersi ancora di più in mostra negli Europei che si giocheranno proprio in Germania, per poter chiudere una stagione clamorosa nel migliore dei modi anche con la propria nazionale.