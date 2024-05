Roma, tifosi contro Karsdorp: "Non lo voglio più vedere nemmeno in panchina. Non deve più mettere..."

I tanti commenti social dei tifosi della Roma, che hanno criticato duramente l'errore grossolano con il quale il difensore Rick Karsdorp, ha permesso al 28' del primo tempo, ai tedeschi del Bayer Leverkusen di realizzare la rete del vantaggio con Wirtz.

Questa sera allo stadio “Olimpico” la Roma ha perso contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen per 2-0 (reti di Wirtz al 28' ed Andrich al 73' ), nel match d'andata di semifinale di Europa League (ritorno in Germania, giovedì 9). Nell'altro incontro pareggio 1-1 tra Marsiglia ed Atalanta (gol di Scamacca all'11' e Mbemba al 20')

I giallorossi hanno subito la prima rete che ha cambiato l'inerzia del match, a causa di un grossolano errore del difensore olandese, Rick Karsdorp (rimasto a terra disperato dopo lo svantaggio, con il tecnico Daniele De Rossi che ha provato ad incitarlo), che al limite dell'area ha sbagliato un retropassaggio piuttosto facile, regalando il pallone a Grimaldo, che non ha dovuto fare altro che passare il pallone al suo compagno, che ha depositato facilmente in rete.

Sui social tanti tifosi giallorossi hanno criticato duramente il classe '95, che ha compromesso non solo la partita, ma anche il discorso qualificazione. Quando è stato sostituito al 62 (al suo posto Angelino), è stato riempito da Di seguito vi proponiamo alcuni commenti a riguardo.

Roma, i commenti dei tifosi contro Karsdorp

"Da quando è qui ha fatto solo danni".

"Incredibile è ancora in campo. Alzo le mani e mi arrendo".

"Diverse volte abbiamo detto di non farlo giocare essendo una riserva, purtroppo De Rossi lo valuta diversamente sbagliando".

"E pensare che dopo José Angel pensavo di avere visto tutto".

"Leggerezza del genere in una semifinale non la posso vedere onestamente, soprattutto da quello che aveva riposato più di tutti".

"Mi auguro di non vederlo più in campo".

"Levategli la maglia e non dategliela più, non lo voglio più vedere nemmeno in panchina".

"L’errore di un Karsdorp sempre più imbarazzante, ha drasticamente cambiato la partita".

"Fischiarlo adesso è da stupidi ovviamente questo poi non deve mettere più piede a Trigoria"

"Sono tre anni che va venduto, ma è ancora qui".

"Non lo farei giocare nemmeno in quarta serie siberiana".

"Impresentabile. Non deve mai più giocare".

"Mi è sembrato Radu in Bologna-Inter. Errore incredibile".

"Su Karsdorp aveva ragione Mourinho".

"Pazzesco, ha fatto più danni di Nerone".