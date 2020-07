Atalanta-PSG, Mbappe ci sarà? Ecco il comunicato ufficiale sulle sue condizioni fisiche

La finale di Coppa di Francia giocata ieri a Saint Denis tra PSG e Saint Etienne, continua a tenere banco non tanto per la vittoria dei parigini grazie un gol di Neymar nel primo tempo, ma per l’infortunio accorso a Kylian Mbappe. Il campione francese ha dovuto lasciare il campo dolorante dopo un’intervento violento da parte del centrale difensivo Perrin, poi espulso dal direttore di gare. L’ex Monaco ha lasciato il campo in lacrime, dolorante ma pur sempre sulle sue gambe. Poi, durante il secondo tempo del match è tornato in panchina con le stampelle. Mbappe si è dimostrato sorridente e ha partecipato alla festa finale con i compagni come se niente fosse. O quasi.

Il prossimo 12 agosto è in programma il quarto di finale di Champions League tra l’Atalanta di Gasperini e il PSG e Mbappe potrebbe seriamente saltare questo importante impegno. Proprio pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale da parte del PSG relativo alle condizioni del campione francese. Il comunicato diramato dalla società, recita le seguenti parole

“Distorsione alla caviglia destra per Kylian Mbappé con significativa lesione al comparto laterale esterno, le sue condizioni saranno rivalutate dopo 72 ore dallo staff medico”.

Dunque, vedere Mbappe contro l’Atalanta il prossimo 12 agosto sembra ancora molto difficile, anche se le condizioni fisiche del giocatore dovranno essere rivalutate nelle prossime ore. Di certo, il ragazzo salterà la finale di Coppa di Lega contro il Lione in programma il prossimo 31 luglio.