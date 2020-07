Champions League: partite in chiaro per Juventus e Napoli

Agosto si sta avvicinando e la Champions League è oramai alle porte. Sono ancora da definire le squadre che andranno ai quarti di finale della competizione, che si giocheranno senza match di ritorno (semifinale inclusa) in Portogallo. Un formato inedito e dovuto all’emergenza Covid-19. L’Atalanta è al momento l’unica squadra italiana che è riuscita ad approdare ai quarti di finale, avendo estromesso il Valencia.

Juventus e Napoli devono ancora giocare l’ottavo di finale di ritorno. Tutto è ancora aperto per entrambe le compagini: i bianconeri hanno perso 1-0 l’andata contro il Lione mentre il Napoli non è andato oltre l’1-1 con il favoritissimo Barcellona di Leo Messi. Juventus-Lione e Barcellona-Napoli promettono dunque grande spettacolo ed emozioni.

Dove verranno trasmesse queste partite in programma venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto? Sky detiene i diritti della Champions League e dunque sarà possibile vedere tutti i match della competizione attraverso la famosissima pay tv, ma le due partite in questione saranno trasmesse anche in chiaro su Canale 5. Oltre questi due match, su Canale 5 sarà possibile vedere pure un quarto di finale, una semifinale e la finale della competizione.

Sotto il calendario completo riguardante le partite in chiaro visibili su Canale 5:

Venerdi 7 agosto, Juventus-Lione

Sabato 8 agosto, Barcellona-Napoli

12/15 agosto, un quarto di finale

18/19 agosto, una semifinale

23 agosto, finale