Oggi alle ore 12 a Nyon (Svizzera) si effettuerà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, ma non solo quello, infatti verrà compilato anche il tabellone per le semifinali che porteranno poi le due vincitrici di quest’ultime alla finale di domenica 23 agosto allo Stadio da Luz di Lisbona. Ma come ci eravamo lasciati a marzo prima dell’emergenza Coronavirus?

Champions League, quello che c’è da sapere sul sorteggio

Per ora sono solamente quattro le squadre qualificate ai quarti di finale, ovvero Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia, mentre le ultime quattro usciranno dai match che rimangono da giocare valevoli gli ottavi di finale: Manchester City-Real Madrid (andata 2-1), Bayern Monaco-Chelsea (3-0), Juventus-Lione (0-1) e Barcellona-Napoli (1-1). I match di disputeranno tutti a porte chiuse, come i quarti di finale, le semifinali e la finale con la novità che riguarda i turni ad eliminazione diretta che saranno disputati in gara unica a Lisbona, ossia allo Stadio da Luz (teatro della finale) e e lo stadio José Alvalade rispettivamente casa di Benfica e Sporting Lisbona.

Nel sorteggio di oggi non sono previste ne’ teste di serie, nè alcun tipo di restrizione e dunque saranno possibili anche sfide tra squadre della stessa nazione.

Gli ultimi ottavi di finale si disputeranno il 7 e 8 agosto, i quarti di finale il 12-13-14-15, le semifinali il 18 e 19 ed infine come scritto precedentemente la finale il 23.

Dove vedere sorteggio Champions League: streaming gratis e diretta tv

Il sorteggio di Champions League sarà visibile in diretta a partire dallo ore 12 su Sky Sport 24 HD (canale 200 del decoder Sky) e Sky Sport Football (canale 203) dove in studio ci sarà Leo Di Bello con i suoi ospiti Paolo Condò, Riccardo Trevisani e Alessandro Costacurta. Oltre a Sky, ci sarà la visione anche su Eurosport HD (canale 210) e in chiaro su 20 Mediaset HD (canale 151 del decoder e canale 20 del digitale terrestre).

Per chi volesse sintonizzarsi sullo streaming potrà farlo collegandosi a Sky Go, app di Sky scaricabile su pc, tablet e smartphone, oppure tramite Mediaset Play ed Eurosport Player.