E’ ufficiale: il Manchester City giocherà la Champions League 2020/2021, il TAS di Losanna ha accolto il ricorso dei Citizens contro la decisione della UEFA, che li escludeva per due anni dalle coppe europee a causa delle violazioni del Financial Fair Play (FFP).

La sentenza del 14 febbraio 2020 prevedeva che il Manchester City dovesse essere escluso per due anni dalle coppe europee oltre al pagamento di una multa di 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro).

Il TAS di Losanna però, nella mattinata odierna ha ribaltato completamente la sentenza UEFA, togliendo di fatto l’esclusione del City e mantenendo una sanzione pecuniaria, abbassata alla cifra di 10 milioni di euro.

Sul comunicato della sentenza di legge: “A seguito dell’udienza dell’8-9 e 10 giugno il TAS ha deliberato e concluso che la decisione accordata precedentemente sarà sostituita dalla seguente: il Manchester City ha violato l’articolo 56 del regolamento sul FFP; il Manchester City dovrà pagare l’ammenda di 10 milioni di euro entro 30 giorni dalla data di rilascio del lodo arbitrale“.

Le motivazioni saranno rilasciate tramite il sito del TAS di Losanna nei prossimi giorni.

Immediata la risposta della UEFA: “La UEFA prende nota della decisione presa dal TAS di ridurre la sanzione imposta al Manchester City dal CFCB (Club Financial Control Body) dell’organismo di Nyon. La UEFA osserva che la commissione del TAS ha riscontrato che non vi erano prove conclusive sufficienti a sostenere tutte le conclusioni del CFCB nel caso specifico e che molte delle presunte violazioni sono cadute in prescrizione a causa del periodo di 5 anni previsto dal regolamento UEFA.

Negli ultimi anni il Financial Fair Play ha giocato un ruolo fondamentale nella protezione dei club ed aiutarli a diventare finanziariamente sostenibili e UEFA ed ECA si sono impegnate a far rispettare i loro princìpi.

UEFA non farà ulteriori commenti in merito”.