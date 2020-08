Champions League 2019/2020: la guida definitiva con statistiche e confronto delle 8 squadre migliori d’Europa

Una Champions League fuori dal comune, con un formato da Coppa del Mondo e partite ad eliminazione diretta. Il torneo per club più prestigioso d’Europa è ormai pronto ad entrare nelle sue fasi cruciali. In campo otto regine pronte a tutto pur di raggiungere la finalissima del 23 agosto, in programma allo Stadio da Luz di Lisbona, e giocarsi il titolo. Per presentarci alla grande a questo importante appuntamento SuperNews, in collaborazione con Squawka e Opta, ha deciso di sfornare una serie di infografiche davvero interessanti sulle squadre ancora in lotta per laurearsi campione d’Europa.

Statistiche, mappe, diagrammi, confronti a livello di squadra e singoli giocatori, tutto per avere una completa panoramica sui club arrivati sino ai quarti di finale. Cominciamo subito allora. Nella tabella che segue, basterà cliccare sul nome della squadra che interessa per scoprire la sua scheda personale.

Legenda infografica: numeri, statistiche e mappe

Per ogni singolo club, abbiamo analizzato i seguenti dati:

gol fatti e gol subiti

tiri totali nel torneo

potenziali gol fatti (xGoals For)

potenziali gol subiti (xGoals Against)

possesso palla

minutaggio giocatori

cartellini gialli e rossi

principali zone d’attacco

falli commessi e subiti

mappa dei tiri in porta

mappa dei tiri concessi

posizione media in campo

Coppe europee, 20 giorni per assegnare tre trofei

Dal 10 agosto scorso, con l’inizio dei quarti di finale di EL, sono iniziati i 20 giorni più intensi di sempre per la Uefa. In questo arco di tempo, infatti, verranno assegnati il titolo della Champions League, quello dell’Europa League e per chiudere, a fine agosto, quello della Champions League femminile. Il tutto per un totale di 21 partite.